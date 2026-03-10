Santa Cruz pede Thiago Ennes para acertar transferência de Ianson ao Caxias

Ianson, zagueiro do Santa Cruz, e Thiago Ennes, do Caxias (Rafael Melo/FPF e Vitor Soccol/S.E.R. Caxias)

O Santa Cruz está em negociação com o Caxias para uma possível troca de jogadores visando a disputa da Série C. O Tricolor do Arruda deseja receber o lateral-direito Thiago Ennes como contrapartida para liberar o zagueiro Ianson para a equipe gaúcha.

Inicialmente, a transferência de Ianson poderia ocorrer sem compensação. No entanto, durante as tratativas, a diretoria coral passou a solicitar uma contrapartida técnica e indicou o nome de Thiago Ennes para compor o elenco. O executivo de futebol do Santa Cruz, Alex Brasil, confirmou o andamento das negociações.

“Ianson quando cheguei estava para ser liberado. A gente vai ter que ter uma contrapartida, alguém de lá que encaixe, já que não vai haver alguma questão econômica envolvida. Vamos ver se fizemos um lance que seja bom para todos os lados”, disse o executivo, em entrevista na Rádio Jornal.

Thiago Ennes está no Caxias desde 2025 e disputou 35 partidas na última temporada. Em 2026, porém, teve participação mais discreta, com apenas três jogos, em razão de uma lesão. O lateral foi um dos destaques da posição na última edição do Campeonato Brasileiro Série C.

Ianson, por sua vez, entrou em campo seis vezes pelo Santa Cruz nesta temporada, alternando entre titularidade e banco de reservas.

De olho na disputa da Série C, o Tricolor do Arruda segue promovendo mudanças no elenco. Até o momento, o Santa Cruz anunciou três reforços: o meia Régis e os atacantes Marquinhos e Eron, enquanto a diretoria continua trabalhando em novas contratações e possíveis saídas.

