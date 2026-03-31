'Reformulamos o elenco dentro do orçamento', garante executivo do Santa Cruz

Executivo do Santa Cruz, Alex Brasil, nega inchaço e diz que contratações estão dentro do orçamento

Alex Brasil, executivo de futebol do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz promoveu reformulação significativa no elenco visando a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Ao todo, 14 jogadores foram contratados para reforçar o grupo comandado pelo técnico Claudinei Oliveira. Apesar do número expressivo de chegadas e reduzido de saídas, o executivo de futebol Alex Brasil negou que o elenco esteja inchado.

“Não está inchado. A gente sabe que tem saídas, tem coisas que vão acontecer. Como eu disse, pra você abrir uma nova conta, você tem que fechar outra. Mas assim, o torcedor pode ficar tranquilo, que não tem nenhum grupo inchado”, afirmou o executivo coral.

Alex Brasil reforçou ainda que todas as contratações foram feitas com responsabilidade financeira. “Primeiro, a questão financeira, eu posso te garantir que nós reformulamos dentro do orçamento que nos foi apresentado, com metade daquilo que já tinha”, destacou.

“Tem coisas que estão para acontecer, existem propostas em andamento, mas pra você abrir uma nova conta, você tem que fechar uma. A gente vê dessa maneira. Então, acho que está tudo equilibrado. É uma preocupação nossa sempre fazer dentro da nossa realidade. Mas eu acho que está tudo equilibrado e não fugiu muito”, acrescentou.

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O dirigente destacou que o clube segue atento ao mercado, mas que qualquer nova movimentação dependerá de saídas de jogadores. “Para abrir uma nova conta, é preciso fechar outra”, reforçou.

Mesmo enfrentando atrasos salariais ao longo da temporada, o Santa Cruz aposta na reorganização do elenco como estratégia para buscar competitividade na Série C. A diretoria tricolor reforça que todas as ações estão dentro da realidade financeira do clube, priorizando equilíbrio entre contratações e saídas.