Santa Cruz acerta empréstimo do lateral Pedro Costa ao Volta Redonda até o fim da Série C
Pedro Costa é emprestado pelo Santa Cruz e chega ao Volta Redonda
Publicado: 17/03/2026 às 13:34
Pedro Costa, ex-lateral do Santa Cruz (Divulgação/Volta Redonda)
O Santa Cruz acertou o empréstimo do lateral-direito Pedro Costa para o Volta Redonda, até o final da temporada, visando reforçar o elenco do time carioca na Série C do Brasileiro.
Com a saída, o Santa Cruz passa a contar com Israel e o recém-contratado Thiago Ennes como principais opções para a lateral-direita.
O Tricolor do Arruda segue buscando realocar ou rescindir contratos de jogadores que não estão integrados ao projeto para a Série C. Como é o caso do goleiro Felipe Alves e do centroavante Ariel Nahuelpán.
O Tricolor do Arruda já confirmou cinco reforços para a temporada: o lateral-direito Thiago Ennes, o volante Silva, meia Régis e os atacantes Marquinhos e Eron. Outros dois jogadores já estão acertados com o clube e devem ser anunciados oficialmente em breve: o zagueiro Edson Miranda e o lateral-esquerdo Zé Mário.