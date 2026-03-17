Santa Cruz acerta empréstimo do lateral Pedro Costa ao Volta Redonda até o fim da Série C

Pedro Costa, ex-lateral do Santa Cruz (Divulgação/Volta Redonda)

O Santa Cruz acertou o empréstimo do lateral-direito Pedro Costa para o Volta Redonda, até o final da temporada, visando reforçar o elenco do time carioca na Série C do Brasileiro.

A saída do lateral faz parte da reformulação do elenco coral, que prevê até dez desligamentos de atletas que não estão mais nos planos da comissão técnica. Um dos principais alvos da torcida, Pedro Costa já havia perdido espaço na equipe tricolor após disputar 10 partidas.

Com a saída, o Santa Cruz passa a contar com Israel e o recém-contratado Thiago Ennes como principais opções para a lateral-direita.

O Tricolor do Arruda segue buscando realocar ou rescindir contratos de jogadores que não estão integrados ao projeto para a Série C. Como é o caso do goleiro Felipe Alves e do centroavante Ariel Nahuelpán.

O Tricolor do Arruda já confirmou cinco reforços para a temporada: o lateral-direito Thiago Ennes, o volante Silva, meia Régis e os atacantes Marquinhos e Eron. Outros dois jogadores já estão acertados com o clube e devem ser anunciados oficialmente em breve: o zagueiro Edson Miranda e o lateral-esquerdo Zé Mário.