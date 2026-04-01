Camisa 37, família tricolor e negociação direta: a chegada de Everaldo ao Santa Cruz

Everaldo, novo reforço do Santa Cruz (Reprodução e Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O Santa Cruz oficializou a contratação do atacante Everaldo como um dos principais reforços para a disputa da Série C. Aos 31 anos, o jogador chega ao Arruda cercado de expectativa, não apenas pelo currículo, mas também pela forte ligação pessoal com o clube.



A identificação com o Santa Cruz, no entanto, vai além da carreira. Filho de um torcedor declarado do clube, Everaldo cresceu em um ambiente tricolor e sempre manteve a ligação afetiva com o time. Após a conclusão das negociações, o atacante esteve no Estádio do Arruda acompanhado de familiares para celebrar o acerto, reforçando o caráter simbólico de sua chegada.

A negociação, que se arrastou por semanas, teve momentos de incerteza e chegou a ser considerada improvável devido a entraves financeiros. O desfecho só foi possível após a condução direta do presidente Bruno Rodrigues, em um movimento incomum na estrutura do futebol coral.

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Revelado nas categorias de base do América-PE, Everaldo carrega uma história marcada por simbolismo. O atacante procura utilizar em seus clubes a camisa 37, número que remete ao tempo de deslocamento entre sua casa e o Estádio Ademir Cunha, em Paulista, onde iniciou sua trajetória no futebol. Segundo o jogador, o trajeto de cerca de 37 minutos, feito ao lado do pai, representa uma promessa feita ainda na infância de que todo esforço valeria a pena.

Com passagens por grandes equipes como Coritiba, Vitória, América-MG, Sport, Corinthians e Fluminense, o atacante estava livre no mercado após deixar o Coritiba. Dessa forma, o Santa Cruz conseguiu efetivar a contratação mesmo após o fechamento da janela de transferências.

Com a chegada de Everaldo, o clube chega a 15 reforços para a competição nacional e aposta na experiência do atacante para fortalecer o setor ofensivo em busca do acesso à Série B.

