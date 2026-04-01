Camisa 37, família tricolor e negociação direta: a chegada de Everaldo ao Santa Cruz
Da promessa ao pai à negociação do presidente: Everaldo reforça o Santa Cruz
Publicado: 01/04/2026 às 09:25
Everaldo, novo reforço do Santa Cruz (Reprodução e Evelyn Victoria / Santa Cruz)
O Santa Cruz oficializou a contratação do atacante Everaldo como um dos principais reforços para a disputa da Série C. Aos 31 anos, o jogador chega ao Arruda cercado de expectativa, não apenas pelo currículo, mas também pela forte ligação pessoal com o clube.
A negociação, que se arrastou por semanas, teve momentos de incerteza e chegou a ser considerada improvável devido a entraves financeiros. O desfecho só foi possível após a condução direta do presidente Bruno Rodrigues, em um movimento incomum na estrutura do futebol coral.
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Revelado nas categorias de base do América-PE, Everaldo carrega uma história marcada por simbolismo. O atacante procura utilizar em seus clubes a camisa 37, número que remete ao tempo de deslocamento entre sua casa e o Estádio Ademir Cunha, em Paulista, onde iniciou sua trajetória no futebol. Segundo o jogador, o trajeto de cerca de 37 minutos, feito ao lado do pai, representa uma promessa feita ainda na infância de que todo esforço valeria a pena.
Com passagens por grandes equipes como Coritiba, Vitória, América-MG, Sport, Corinthians e Fluminense, o atacante estava livre no mercado após deixar o Coritiba. Dessa forma, o Santa Cruz conseguiu efetivar a contratação mesmo após o fechamento da janela de transferências.
Com a chegada de Everaldo, o clube chega a 15 reforços para a competição nacional e aposta na experiência do atacante para fortalecer o setor ofensivo em busca do acesso à Série B.
Everaldo é o novo reforço do Time do Povo. ????— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) March 31, 2026
Atacante de 31 anos, o atleta tem passagens por Fluminense, Corinthians e Vitória. Na última temporada, atuou pelo Coritiba, onde foi campeão da Série B.
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