Elenco do Santa Cruz: veja a lista completa de jogadores após o fim da janela

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Após semanas intensas de negociações, poucas saídas e muitas chegadas de jogadores, o Santa Cruz concluiu o processo de reformulação do seu elenco visando o restante da temporada. A reestruturação, iniciada pela diretoria após a eliminação no Pernambucano foi marcada, principalmente, pela chegada de reforços para a disputa da Série C do Brasileiro.

Na meta, a equipe coral conta com Gabriel Souza, Thiago Coelho, Rokenedy e Thiago Henrique, formando um grupo que mistura juventude e experiência, com disputa aberta pela titularidade. Pelas laterais, o clube dispõe de Thiago Ennes, Israel, Zé Mario, Alex Ruan e Rodrigues.

O sistema defensivo é composto pelos zagueiros Edson Miranda, William Alves, Eurico, Matheus Vinícius e Jeferson, que trabalham para dar mais consistência à retaguarda tricolor, setor que tem deve ser prioridade nos ajustes da equipe. No meio-campo, os volantes Fabinho, Wagner Balotelli, Silva, Léo Costa, Pedro Favela, Andrey e Gabriel Galhardo no equilíbrio da equipe.



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Na criação, o Santa Cruz aposta nos meias Régis, Patrick Allan, Willian Jr. e Matheus Castilho. Já no setor ofensivo, o elenco conta com diversas alternativas, como Tiago Marques, Eron, Quirino, Ronald, Marquinhos, Renato, Vitinho, Matheus Régis, Nilton, Robinho e Vini Hora.

Apesar de ainda não haver anúncio oficial: o goleiro Felipe Alves e o atacante Ariel Nahuelpán, a dupla já está praticamente fora do elenco. Ambos não treinam com o grupo, não fazem parte dos planos da comissão técnica e estão em processo de acerto para rescisão de contrato.

Conheça elenco do Santa Cruz:

GOL: Felipe Alves*, Gabriel Souza, Rokenedy, Thiago Coelho, Thiago Henrique;

LAT: Alex Ruan, Israel, Rodrigues, Thiago Ennes, Zé Mario;

ZAG: Edson Miranda, Eurico, Matheus Vinícius, Jeferson, William Alves;

VOL: Andrey, Fabinho, Gabriel Galhardo, Léo Costa, Pedro Favela, Silva, Wagner Balotelli;

MEI: Matheus Castilho, Patrick Allan, Régis, Willian Jr.;

ATA: Ariel*, Eron, Marquinhos, Matheus Régis, Nilton, Quirino, Renato, Robinho, Ronald, Tiago Marques, Vitinho, Vini Hora.



*Felipe Alves e Ariel negociam a rescisão contratual.

