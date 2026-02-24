Presidente do Santa Cruz detalha passos finais para SAF e revela plano para quitar dívidas em março

Bruno Rodrigues confirmou que investidores já antecipam recursos para pagar 300 credores; leilão definirá futuro da proposta de R$ 1 bilhão.

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, explicou o que falta para a implementação da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) no Tricolor do Arruda, em entrevista coletiva cedida nesta terça-feira (24).

Segundo Bruno Rodrigues, em processo de recuperação judicial, o Santa pagou cerca de 300 credores nos últimos dois meses com adiantamento de aportes dos investidores da SAF.

"A expectativa é de que, no mês de março ainda, tenhamos pago todos os credores para ter o número mínimo na assembleia geral de credores", explicou Bruno.

Ainda de acordo com o presidente, após este processo ser concluído, o Santa Cruz pode marcar o leilão para descobrir - de fato - quem serão os investidores da SAF.

"Existe um grupo de investidores que está aportando o clube com alguns recursos de forma antecipada para ajudar o Santa Cruz neste processo", detalha. "Evidentemente, algum grupo que está no Brasil ou de fora pode apresentar uma proposta maior no leilão. Quem ganha com isso é o Santa Cruz", completou.

Bruno afirmou que, caso não haja algum lance maior, a proposta 'já conhecida por todos' será aceita.

"A proposta que está na mesa, todos sabem, já foi amplamente divulgada, com aporte total de R$ 1 bilhão. Na Série C, um investimento mínimo de R$32 milhões, na Série B, R$52 milhões e, na Série A, de R$ 100 milhões", afirmou.

PROPOSTA DA SAF DO SANTA CRUZ