Com Santa Cruz na disputa, CBF divulga tabela da Série C de 2026; confira

Série C do Brasileirão (Leo Piva / CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (23) a tabela básica da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. Com o Santa Cruz representando o futebol pernambucano, a competição terá início oficial no dia 4 de abril (sábado).

A estreia da Cobra Coral será contra o Itabaiana, em casa. Em seguida, o Tricolor do Arruda visitará adversários nordestinos: enfrenta o Floresta, no Ceará, pela 2ª rodada, e o Confiança, em Sergipe, pela 3ª rodada.

Retornando a Pernambuco, o Santa Cruz receberá o Amazonas pela 4ª rodada. O primeiro jogo da equipe fora da região Nordeste acontece apenas na 5ª jornada, quando o clube tricolor visita o Guarani, em Campinas.

O último compromisso coral na primeira fase da Série C será no dia 30 de agosto (domingo), em visita ao Anápolis, em Goiás. A segunda fase da competição (quadrangulares do acesso) tem início previsto para o dia 5 de setembro e vai até 10 de outubro. As finais para decidir o campeão da Terceirona ocorrem nos dias 18 e 25 de outubro.



Confira tabela completa do Santa Cruz:

1ª rodada: Santa Cruz x Itabaiana

2ª rodada: Floresta x Santa Cruz

3ª rodada: Confiança x Santa Cruz

4ª rodada: Santa Cruz x Amazonas

5ª rodada: Guarani x Santa Cruz

6ª rodada: Inter de Limeira x Santa Cruz

7ª rodada: Santa Cruz x Volta Redonda

8ª rodada: Maringá x Santa Cruz

9ª rodada: Santa Cruz x Ferroviária

10ª rodada: Brusque x Santa Cruz

11ª rodada: Santa Cruz x Ypiranga-RS

12ª rodada: Paysandu x Santa Cruz

13ª rodada: Santa Cruz x Ituano

14ª rodada: Barra-SC x Santa Cruz

15ª rodada: Santa Cruz x Figueirense

16ª rodada: Botafogo-PB x Santa Cruz

17ª rodada: Santa Cruz x Maranhão

18ª rodada: Santa Cruz x Caxias

19ª rodada: Anápolis x Santa Cruz

Regulamento



A Série C de 2026 será disputada em turno único de todos contra todos, totalizando 19 rodadas. Ao fim da primeira fase, os oito primeiros colocados avançam em busca do acesso, enquanto os dois últimos lugares serão rebaixados para a Série D do Brasileiro.



A segunda fase é disputada em dois quadrangulares com base nas posições terminadas na fase inicial. Ao fim de seis rodadas, os dois primeiros de cada grupo conquistam o acesso à Série B, com os 1º colocados disputando a final da Terceirona.