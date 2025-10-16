SAF do Santa Cruz foca na Recuperação Judicial após aprovação no Conselho

Recife, PE, 10/09/2025 - COLETIVA SAF SANTA CRUZ - O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira, uma estimativa de prazo para finalizar o processo de constituição da SAF. Depois da assinatura do último aditivo da proposta vinculante, feita há uma semana, o acordo será apreciado pelo Conselho Deliberativo, depois seguindo para a Assembleia Geral de Sócios. Bruno Rodrigues, Iran Barbosa. (Rafael Vieira)

Em um dia considerado histórico pelos tricolores, o Conselho Deliberativo do Santa Cruz aprovou, na última semana, de forma esmagadora, o encaminhamento da proposta da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), apresentada pelo grupo Cobra Coral Participações. Com a primeira etapa institucional concluída, o foco agora se volta para a área mais delicada: o processo de Recuperação Judicial (RJ), que ainda compromete a saúde financeira do clube.

A partir da aprovação do Conselho, a proposta seguirá para apreciação dos sócios em uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que será realizada no dia 30 de novembro. No entanto, paralelamente, os esforços do grupo investidor estão concentrados na viabilização do chamado DIP (Debtor-in-Possession financing) — um empréstimo-ponte que permitirá ao Santa Cruz dar início às negociações com credores e começar a quitar parte das dívidas previstas no plano de recuperação.

“A nossa principal obrigação agora é o DIP. Falta apenas um documento para que o juiz da RJ autorize, e aí poderemos injetar recursos no clube para iniciar o pagamento aos credores”, explicou Iran Barbosa, um dos representantes da Cobra Coral Participações, em entrevista ao podcast 03 de fevereiro.

Segundo o investidor da SAF, a RJ segue sendo o maior obstáculo para o avanço institucional e esportivo do Santa Cruz. Além de limitar as ações financeiras do clube, o processo também tem afastado investidores e patrocinadores, devido à insegurança jurídica.

“Eu não consigo contar quantos patrocinadores desistiram por causa da RJ. É um processo complexo e arriscado. Já tivemos casos de dinheiro bloqueado por mandados de segurança, questionamentos judiciais e disputas com credores. Poucos investidores estão dispostos a enfrentar isso”, relatou o empresário.

Apesar das dificuldades, o grupo responsável pela SAF afirma que o clube já apresenta sinais de recuperação. O momento, descrito como "de transição", marca uma mudança de postura e planejamento em relação ao cenário vivido no meio do ano, quando o risco de colapso financeiro era iminente.

“Hoje o Santa Cruz já respira por conta própria. Ainda está na UTI, mas não mais por aparelhos. Nosso trabalho agora é justamente tirá-lo dessa UTI que é a Recuperação Judicial”, resumiu.

Com a implementação da SAF em andamento e a perspectiva de avanço nas negociações judiciais, o Santa Cruz começa a vislumbrar um novo capítulo em sua história. A prioridade, no momento, é estabilizar o clube fora das quatro linhas, para que o reflexo dessa reconstrução também se manifeste dentro de campo nos próximos anos.

