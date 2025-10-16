SAF do Santa Cruz foca na Recuperação Judicial após aprovação no Conselho
Publicado: 16/10/2025 às 11:09
Recife, PE, 10/09/2025 - COLETIVA SAF SANTA CRUZ - O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira, uma estimativa de prazo para finalizar o processo de constituição da SAF. Depois da assinatura do último aditivo da proposta vinculante, feita há uma semana, o acordo será apreciado pelo Conselho Deliberativo, depois seguindo para a Assembleia Geral de Sócios. Bruno Rodrigues, Iran Barbosa. (Rafael Vieira)
Em um dia considerado histórico pelos tricolores, o Conselho Deliberativo do Santa Cruz aprovou, na última semana, de forma esmagadora, o encaminhamento da proposta da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), apresentada pelo grupo Cobra Coral Participações. Com a primeira etapa institucional concluída, o foco agora se volta para a área mais delicada: o processo de Recuperação Judicial (RJ), que ainda compromete a saúde financeira do clube.
“A nossa principal obrigação agora é o DIP. Falta apenas um documento para que o juiz da RJ autorize, e aí poderemos injetar recursos no clube para iniciar o pagamento aos credores”, explicou Iran Barbosa, um dos representantes da Cobra Coral Participações, em entrevista ao podcast 03 de fevereiro.
Segundo o investidor da SAF, a RJ segue sendo o maior obstáculo para o avanço institucional e esportivo do Santa Cruz. Além de limitar as ações financeiras do clube, o processo também tem afastado investidores e patrocinadores, devido à insegurança jurídica.
“Eu não consigo contar quantos patrocinadores desistiram por causa da RJ. É um processo complexo e arriscado. Já tivemos casos de dinheiro bloqueado por mandados de segurança, questionamentos judiciais e disputas com credores. Poucos investidores estão dispostos a enfrentar isso”, relatou o empresário.
Apesar das dificuldades, o grupo responsável pela SAF afirma que o clube já apresenta sinais de recuperação. O momento, descrito como "de transição", marca uma mudança de postura e planejamento em relação ao cenário vivido no meio do ano, quando o risco de colapso financeiro era iminente.
“Hoje o Santa Cruz já respira por conta própria. Ainda está na UTI, mas não mais por aparelhos. Nosso trabalho agora é justamente tirá-lo dessa UTI que é a Recuperação Judicial”, resumiu.
Com a implementação da SAF em andamento e a perspectiva de avanço nas negociações judiciais, o Santa Cruz começa a vislumbrar um novo capítulo em sua história. A prioridade, no momento, é estabilizar o clube fora das quatro linhas, para que o reflexo dessa reconstrução também se manifeste dentro de campo nos próximos anos.