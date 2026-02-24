Presidente do Santa Cruz confirma Claudinei Oliveira como novo técnico

Previsão é de que o novo treinador coral inicie os trabalhos na sexta-feira (27); executivo Harlei Menezes deixa o Santa Cruz

Técnico Claudinei Oliveira (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Santa Cruz tem um novo comandante. Claudinei Oliveira assume a equipe coral para a sequência da temporada e estará à frente do clube na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito pelo presidente Bruno Rodrigues em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (24).

Claudinei deve desembarcar no Recife na próxima quinta-feira (26) e, na sexta (27), assumirá oficialmente o comando técnico do Santa Cruz, iniciando os trabalhos com o elenco tricolor.

Aos 56 anos, o novo treinador do Tricolor do Arruda volta a assumir uma equipe após três meses. O último trabalho foi com a Ferroviária-SP. Além do clube de Araraquara, na Série B de 2025, também comandou o Paysandu.

No futebol pernambucano, Claudinei Oliveira já foi treinador do Sport em 2018 e 2022. Passou também por equipes como Londrina, Guarani, Vila Nova, Chapecoense e Vitória. Chega para substituir Fábio Cortez, interino que comandou o Santa Cruz na fase final do Campeonato Pernambucano.

Claudinei Oliveira é o novo treinador coral. ????????



O técnico tem passagens recentes por Londrina, Paysandu e, por último, Ferroviária. Foi vice-campeão da Série B em 2016, com o Avaí, e campeão catarinense em 2021, também pelo clube catarinense.



Além disso, iniciou o trabalho no… pic.twitter.com/bzDMzzB9i8 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) February 24, 2026





EXECUTIVO DE FUTEBOL

Além do anúncio da contratação de Claudinei Oliveira como técnico, o presidente Bruno Rodrigues também confirmou a saída de Harlei Menezes, executivo de futebol.

Harlei foi contratado pelo Santa Cruz em setembro de 2024 e passou mais de um ano à frente do departamento de futebol do clube. Participou do planejamento da temporada 2025, encerrada com o acesso à Série C, e também da montagem do elenco para 2026, ano em que, até o momento, o Tricolor foi eliminado nas semifinais do Campeonato Pernambucano.

Nesta temporada, vinha sofrendo críticas mais contundentes por parte da torcida em relação ao elenco formado para a primeira parte do calendário.

“Entra e sai pela porta da frente do Santa Cruz. É uma pessoa que possui o nosso respeito e deu o seu melhor. Só tenho a agradecer a Herlei Menezes pelo que fez no clube, ajudou no acesso, e o futebol são ciclos. Tivemos uma conversa de alto nível e ele está sendo desligado, mas recebe publicamente o agradecimento do clube", expressou o presidente coral.

Bruno Rodrigues ainda revelou que o próximo executivo de futebol deve ser anunciado nos próximos dias e que as tratativas estão “bem avançadas”. A expectativa é de que o profissional já esteja atuando no Santa Cruz antes do dia 5 de março, data da estreia do time coral na Copa do Brasil 2026, diante do Sousa-PB.

O novo executivo terá a missão da montagem do elenco que disputará a Série C, prevista para ter início em abril.