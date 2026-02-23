Ianson passa bem após concussão e segue em recuperação em casa, afirma médico do Santa Cruz
Protocolo de concussão acionado, mas Ianson se recupera bem
Publicado: 23/02/2026 às 14:00
Ianson, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)
O zagueiro Ianson, do Santa Cruz, sofreu um susto neste domingo (22), durante o jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano contra o Náutico, ao sofrer um choque na cabeça e ter uma convulsão em campo. Imediatamente retirado de ambulância, o jogador foi encaminhado ao Hospital Português para avaliação completa.
O médico reforçou que o protocolo de concussão segue sendo cumprido, com orientação de 72 horas sem atividades físicas, garantindo que o jogador só retorne aos treinos quando estiver totalmente liberado. O clube acompanha de perto a recuperação do atleta, reforçando que não há risco imediato à sua saúde e que todas as precauções médicas estão sendo seguidas.
Segundo o protocolo de concussão, após ser substituído por apresentar sintomas, o jogador deve continuar sendo monitorado pelos médicos e fica impedido de disputar qualquer partida por pelo menos cinco dias.