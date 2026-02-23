Gestão Bruno Rodrigues: Santa Cruz sofre em clássicos e acumula derrotas contra rivais

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A gestão de Bruno Rodrigues, que assumiu a presidência do Santa Cruz para o triênio 2024–2026, tem sido marcada por altos e baixos. No entanto, quando o assunto são os clássicos estaduais, o desempenho do clube tem sido amplamente insatisfatório contra os rivais Náutico e Sport.

Entre 2024 e 2026, o Santa Cruz disputou 11 clássicos estaduais sob a gestão de Bruno Rodrigues, somando apenas uma vitória, um empate e nove derrotas - 12% de aproveitamento.

Náutico: o fantasma que persiste

Nos últimos três anos, o Santa Cruz não conseguiu vencer o Clássico das Emoções.

Em 2024, o time perdeu por 2 a 1 na primeira fase do Campeonato Pernambucano, repetindo o resultado em 2025. Em 2026, a situação se agravou: goleado por 4 a 0 na primeira fase, o Santa Cruz ainda sofreu derrotas na semifinal contra o Náutico, com placares de 1 a 0 em casa e 2 a 0 fora, eliminando o clube da disputa pelo título.

Sport: vitória rara e eliminações consecutivas

No Clássico das Multidões, a situação não é muito diferente. Entre 2024 e 2026, o Santa Cruz disputou seis partidas, conquistando apenas uma vitória — um 1 a 0 no ano passado, que quebrou um longo tabu sobre o Sport. Fora esse triunfo, o clube empatou uma vez e perdeu quatro confrontos, incluindo duas eliminações consecutivas nas semifinais do Pernambucano, em 2024 e 2025.

Enquanto a diretoria chegou a celebrar conquistas com vagas em competições nacionais e o acesso à Série C, o desempenho nos clássicos mostra que a capacidade de vencer os rivais diretos ainda é um problema. A gestão de Bruno Rodrigues terá que encontrar soluções para quebrar tabus e melhorar os resultados, se quiser reconquistar a torcida nos jogos que mais despertam paixão em Pernambuco.

