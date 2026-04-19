Neymar joga hoje? Santos enfrenta Fluminense no Brasileirão neste domingo (19)
Publicado: 19/04/2026 às 00:00
Neymar joga hoje? Santos enfrenta o Fluminense no Brasileirão neste domingo (19) (Foto: Raul Baretta/Santos FC.)
O Santos enfrenta o Fluminense neste domingo (19), pela 12ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro.
Com o objetivo de retornar à melhor forma em preparação para a Copa do Mundo de 2026, Neymar tem agenda curta para impressionar o treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.
Neymar joga hoje?
Após jogar os 90 minutos no empate do Peixe pela Sul-Americana contra o Deportivo Recoleta, por 1-1, na última terça-feira (14), Neymar treinou em campo com o Santos na sexta-feira (17) e deve ser titular contra o tricolor carioca no Campeonato Brasileiro.
Na competição internacional, o camisa 10 do Santos marcou o único gol da equipe na partida.
Este seria o 3º jogo seguido de Neymar - que também esteve em campo na vitória do Peixe contra o Atlético-MG por 1-0, no último sábado (11).
- Dessa forma, o provável time titular do Santos é: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Moisés (Rony); Neymar e Gabriel Barbosa.
Onde assistir jogo de Neymar hoje?
Santos x Fluminense ao vivo:
- Partida: Santos x Fluminense;
- Competição: 12ª rodada do Campeonato Brasileiro;
- Data: Domingo , 19 de abril de 2026;
- Horário: 16h (de Brasília);
- Transmissão na TV: GETV (YouTube - clique aqui para assistir), Rede Globo (TV Aberta), GloboPlay (Streaming) e Premiere (Streaming).
Maioria aprova Neymar na Copa de 2026
Uma pesquisa do Datafolha divulgada na quinta-feira (16) aponta que 53% dos brasileiros são a favor da convocação de Neymar por Carlo Ancelotti para o Mundial de 2026.
O número mostra um crescimento em relação ao ano passado, quando a aprovação era de 48%, enquanto a rejeição atual de quem é contra a ida do atacante caiu para 34%.
Confiança histórica em baixa na Seleção
Se a presença de Neymar é defendida, a esperança no hexacampeonato nunca foi tão pequena. O mesmo levantamento do Datafolha revelou que apenas 29% dos torcedores acreditam no título do Brasil em 2026 — o menor nível de otimismo já registrado na série histórica.
A desconfiança com o time comandado por Ancelotti é tão grande que quase metade dos entrevistados (46%) crava que a Seleção não passará das quartas de final.
Clima tenso e polêmicas recentes na Vila
Na corrida para carimbar sua vaga no Mundial, Neymar tem dividido o foco com episódios de indisciplina.
Após o recente empate contra o Deportivo Recoleta, o atacante bateu boca e xingou um torcedor na arquibancada da Vila Belmiro, demonstrando irritação com as cobranças.
O clima já vinha pesado desde o início de abril, quando o jogador foi alvo de duras críticas nas redes sociais ao usar uma expressão machista ("acordou de Chico") para atacar a arbitragem após a vitória sobre o Remo, acumulando desgastes extracampo nesta reta de temporada.