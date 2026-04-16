Neymar na Copa? Datafolha aponta que maioria dos brasileiros quer o camisa 10 no Mundial

Levantamento divulgado nesta quinta-feira (16) mostra que rejeição ao camisa 10 caiu em relação a 2025; 34% ainda são contra a presença do craque no Mundial.

Fotos: Rafael Ribeiro/CBF - Vítor Silva/CBF (Pesquisa Datafolha: 53% dos brasileiros querem Neymar na Copa do Mundo de 2026)

A maioria dos brasileiros é a favor da ida de Neymar para a Copa do Mundo de 2026, de acordo com levantamento da Datafolha, divulgado nesta quinta-feira (16).

A pesquisa aponta que 53% da população quer que Carlo Ancelotti convoque o atacante para o Mundial - que vai ser disputado no Canadá, Estados Unidos e México.



Ainda conforme o estudo, 34% são contra a ida do camisa 10 do Santos, enquanto 8% são indiferentes e 5% não souberam responder.

Em comparação à pesquisa anterior - realizada em junho de 2025 - os números aumentaram em favor de Neymar - quando 48% eram a favor e 41%, desfavorável.

O estudo foi realizado entre os dias 7 e 9 de abril, em 137 municípios, e ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

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Neymar protagoniza polêmicas

@esportesdp Mesmo após balançar as redes no empate do Santos contra o Deportivo Recoleta (PAR), pela Copa Sul-Americana, Neymar voltou a protagonizar uma cena polêmica. Na saída de campo, o camisa 10 do Peixe discutiu com torcedores que estavam nas arquibancadas da Vila Belmiro. Alvo de cobranças após o apito final, o craque rebateu as críticas de um santista. “Tu deverias ter treinado mais. Tá gordinho, car**!”, disparou Neymar ao fim do jogo. A tensão continuou nos bastidores. Em entrevista concedida após o ocorrido, Neymar demonstrou insatisfação com o tratamento recebido por parte da torcida. “Quando ataca de uma forma diferente, não aceito. Sou muito coerente, dou a vida pelo futebol, por esse clube, faço até mais do que deveria, então não posso ser tratado assim”, desabafou o atacante. Vídeo: Reprodução/Redes Sociais #Neymar #Santos #Futebol #explorar ? som original - Esportes DP

Na corrida contra o tempo para convencer Carlo Ancelotti de que merece ir à Copa do Mundo, Neymar tem acumulado polêmicas com a camisa do Santos.

A mais recente ocorreu após o empate do Peixe contra o Deportivo Recoleta (PAR), pela Sul-Americana. Na saída de campo, o camisa 10 discutiu com um santista na arquibancada da Vila Belmiro após receber críticas: “Tu deverias ter treinado mais. Tá gordinho, car**!”.

Na sequência, em entrevista, o atacante demonstrou insatisfação com o tratamento da torcida. “Sou muito coerente, dou a vida pelo futebol, por esse clube, faço até mais do que deveria, então não posso ser tratado assim”, desabafou.

O episódio é a última das polêmicas protagonizadas por Neymar. Após a vitória sobre o Remo, em 2 de abril, o jogador já havia disparado contra o árbitro Sávio Pereira Sampaio por conta de um cartão amarelo. "Sávio é assim, acordou meio de 'Chico'. Quer ser a figura do jogo, falta de respeito muito grande", esbravejou.

A declaração rendeu críticas fora das quatro linhas. O uso da expressão "acordar de Chico" foi apontado como machista nas redes sociais, uma vez que a gíria popular antiga utiliza o período menstrual e as oscilações da Tensão Pré-Menstrual (TPM) de forma pejorativa para ofender a conduta do juiz em campo.