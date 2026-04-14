Neymar na Copa? Lula revela conversa com Ancelotti sobre convocação para Seleção Brasileira
Em meio a debate nacional que virou até pesquisa no Datafolha, Lula revela ter sido consultado pelo treinador da Seleção Brasileira sobre a situação do camisa 10
Publicado: 14/04/2026 às 13:56
Neymar na Copa? Lula revela conversa com Ancelotti sobre convocação para Seleção Brasileira. (Fotos: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil | Raul Baretta/Santos FC.)
A presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026 se tornou debate nacional. O último a opinar sobre a ida do camisa 10 para representar a Seleção Brasileira foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Em entrevista concedida a meios de comunicação, Lula revelou que foi consultado pelo treinador italiano Carlo Ancelotti sobre a possível convocação do atacante para vestir a amarelinha no Mundial.
"Eu tive a chance de conversar com o Ancelotti, e ele perguntou para mim: 'Você acha que o Neymar deve ser convocado?'. Eu falei: 'Ancelotti, se ele estiver fisicamente preparado, ele tem futebol. Eu preciso saber se ele quer'", relatou Lula.
O presidente do Brasil falou, ainda, sobre a postura do jogador do Santos, comparando-a a atletas como Cristiano Ronaldo e Messi.
"Se ele quiser, ele tem que ser profissional. Ele pode se espelhar no Cristiano Ronaldo, pode se espelhar no Messi. E ele vai para a Seleção, porque ele é novo ainda. Mas ele não pode querer ir pelo nome, ele tem que querer ir pelo futebol", completou.
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A presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026 se tornou debate nacional. O último a opinar sobre a ida do camisa 10 para representar a Seleção Brasileira foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em entrevista concedida a meios de comunicação, Lula revelou que foi consultado pelo treinador italiano Carlo Ancelotti sobre a possível convocação do atacante para vestir a amarelinha no Mundial. "Eu tive a chance de conversar com o Ancelotti, e ele perguntou para mim: 'Você acha que o Neymar deve ser convocado?'. Eu falei: 'Ancelotti, se ele estiver fisicamente preparado, ele tem futebol. Eu preciso saber se ele quer'", relatou Lula. O presidente do Brasil falou, ainda, sobre a postura do jogador do Santos, comparando-a a atletas como Cristiano Ronaldo e Messi. "Se ele quiser, ele tem que ser profissional. Ele pode se espelhar no Cristiano Ronaldo, pode se espelhar no Messi. E ele vai para a Seleção, porque ele é novo ainda. Mas ele não pode querer ir pelo nome, ele tem que querer ir pelo futebol", completou. Desde que assumiu o comando da Seleção Brasileira, em maio de 2025, Ancelotti não chamou o camisa 10 do Santos em nenhuma de suas convocações. Para os amistosos contra França e Croácia — últimos testes antes da lista final para o Mundial —, o técnico também optou por não contar com Neymar, afirmando que o atleta não estava "100% fisicamente". A discussão sobre levar ou não o craque para o Mundial dividiu tanto o país que o tema foi incluído na próxima pesquisa eleitoral do Datafolha, que vai medir a aprovação popular sobre a presença de Neymar entre os 26 selecionados para buscar o hexa. Vídeo: Reprodução/YouTube via Lula Oficial #Neymar #Lula #Ancelotti #Futebol? som original - Esportes DP
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Desde que assumiu o comando da Seleção Brasileira, em maio de 2025, Ancelotti não chamou o camisa 10 do Santos em nenhuma de suas convocações.
Para os amistosos contra França e Croácia — últimos testes antes da lista final para o Mundial —, o técnico também optou por não contar com Neymar, afirmando que o atleta não estava "100% fisicamente".
A discussão sobre levar ou não o craque para o Mundial dividiu tanto o país que o tema foi incluído na próxima pesquisa eleitoral do Datafolha, que vai medir a aprovação popular sobre a presença de Neymar entre os 26 selecionados para buscar o hexa.
O italiano vai divulgar sua lista final para o mundial em 18 de maio.