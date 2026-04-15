Atacante se irritou com cobranças após empate pela Sul-Americana. Clima tenso se soma à repercussão negativa de gíria usada para ofender juiz em partida anterior

De tá gordinho a fala machista momentos de fúria de Neymar no Santos sob pressão pela Copa. (Foto: Raul Baretta/Santos FC.)

Mesmo após balançar as redes no empate do Santos contra o Deportivo Recoleta (PAR), pela Copa Sul-Americana, Neymar voltou a protagonizar uma cena polêmica.

Na saída de campo, o camisa 10 do Peixe discutiu com torcedores que estavam nas arquibancadas da Vila Belmiro.

Alvo de cobranças após o apito final, o craque rebateu as críticas de um santista.

“Tu deverias ter treinado mais. Tá gordinho, car**!”, disparou Neymar ao fim do jogo.

A tensão continuou nos bastidores. Em entrevista concedida após o ocorrido, Neymar demonstrou insatisfação com o tratamento recebido por parte da torcida.

“Quando ataca de uma forma diferente, não aceito. Sou muito coerente, dou a vida pelo futebol, por esse clube, faço até mais do que deveria, então não posso ser tratado assim”, desabafou o atacante.

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IDA DE NEYMAR PARA COPA DO MUNDO

Na corrida contra o tempo para ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Neymar tem virado centro de várias polêmicas no Santos.

Depois de brilhar na vitória do Santos sobre o Remo em dois de abril, o camisa 10 criticou o árbitro Savio Pereira Sampaio, reclamando de uma entrada que sofreu na partida.

"Sofri uma entrada desleal no final do jogo, sem nenhuma necessidade. Não foi a primeira, foi a terceira ou quarta. Fui reclamar e tomei o cartão amarelo, disse Neymar, que logo mirou o seu discurso no comportamento do juiz.

"Sávio é assim, acordou meio de "Chico". Quer ser a figura do jogo, falta de respeito muito grande com os jogadores. Ele não quer papo, não quer conversa. É um cara que manda no jogo e quer comandar tudo. Tem que saber levar isso, fica desrespeitoso", esbravejou o camisa 10.

A fala, no entanto, gerou repercussão negativa fora das quatro linhas. A expressão "acordar de Chico" é uma gíria popular antiga que faz referência ao período menstrual e às oscilações de humor da Tensão Pré-Menstrual (TPM).

O uso do termo por Neymar foi criticado nas redes sociais e apontado como machista, uma vez que a expressão utiliza uma condição biológica feminina de forma pejorativa.

A fala reforça o estereótipo de que mulheres na TPM são irracionais ou descontroladas.

*Com informações do Estadão Conteúdo.