Como eliminações de Barcelona, Liverpool e Real Madrid ajudam Ancelotti na Copa do Mundo

As eliminações destas equipes aliviaram o calendário de jogadores importantes no ciclo de Carlo Ancelotti

Ancelotti anuncia sua primeira convocação da Seleção ( AFP)

Quatro jogadores da seleção brasileira terão um fim de temporada europeia com mais descanso e podem chegar mais preservados para compor o time de Carlo Ancelotti. As eliminações de Barcelona, Liverpool e Real Madrid aliviaram o calendário de Raphinha, Alisson, Vinicius Júnior e Éder Militão.

Isso faz com que os quatro não tenham mais previsão de dois jogos entre o fim de abril e começo de maio (semifinais), tampouco a final, marcada para 30 de maio. A decisão seria já depois da convocação para a Copa do Mundo, marcada para 18 de maio.

Raphinha e Alisson não jogaram as quartas de final. O atacante sofre com uma lesão muscular na coxa, a qual sentiu durante a última Data Fifa, quando o Brasil perdeu para a França e bateu a Croácia. O jogador do Barcelona não esteve no segundo jogo.

O goleiro até havia sido convocado, mas foi cortado. Ele também teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa. O técnico do Liverpool, Arne Slot, indicou o prazo mais longo do que o previsto para o retorno.

"Ele ficará fora por um pouco mais de tempo. Esperamos que esteja em forma no fim da temporada", afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

Chegou a ser especulada a ausência de Alisson na Copa do Mundo. Entretanto, o próprio goleiro se manifestou sobre o tema. "Não tive nova lesão. Estou em fase de tratamento, e o plano é estar em plenas condições de jogo até o final de abril!", publicou o goleiro em suas redes sociais.

Do Real Madrid, Éder Militão ficou fora da última convocação por problemas musculares. Quando ele voltou, fazia quase quatro meses que o zagueiro estava fora de ação. O retorno ainda foi com gol, ainda que na derrota do Real Madrid para o Mallorca por 2 a 1.

Desde então, ele atuou por 63 minutos no jogo de ida contra o Bayern, 26 contra o Girona e esteve em campo durante toda a partida de volta diante dos alemães.

Já Vinicius Júnior não se lesiona desde maio de 2025. Ainda assim, a folga sem jogos tira uma carga do atacante, cobrado para ser o grande nome da seleção brasileira.

Por outro lado, três selecionáveis ainda estão vivos na Champions League. Marquinhos, do PSG, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, do Arsenal, avançaram às semifinais.

O trio pode ir até a final. Isso porque o Arsenal enfrenta o Atlético de Madrid na semifinal, enquanto o PSG joga contra o Bayern de Munique.

O primeiro jogo da semifinal será entre franceses e alemães, no dia 28 de abril, em Paris. A volta está prevista para 5 de maio

Já o duelo entre ingleses e espanhóis inicia em 29 de abril, em Madri. A volta será dia 6 de maio, em Londres.