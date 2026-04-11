Neymar joga hoje? Santos enfrenta o Atlético-MG no Brasileirão neste sábado (11)
Focado em retomar a boa forma de olho na Copa do Mundo, camisa 10 tenta engatar sequência após desfalcar o Peixe nas duas últimas partidas
Publicado: 11/04/2026 às 08:00
Neymar joga hoje? Santos enfrenta o Atlético-MG no Brasileirão neste sábado (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
Focado em retornar à sua melhor forma e estar pronto para a Copa do Mundo, Neymar tenta ter sequência de partidas no Santos após ficar de fora de duas derrotas do Peixe.
Neste sábado (11), o Santos recebe o Atlético-MG na Vila Belmiro pela 11ª rodada do Brasileirão de 2026. Veja horário, onde assistir e provável escalação do Santos.
Neymar joga hoje? Veja a provável escalação do Santos contra o Atlético-MG
Neymar desfalcou o Peixe contra o Flamengo em derrota sofrida no Maracanã no último domingo (5) por 2x1 e diante do Cuenca pela Sul-Americana na quarta (8).
Por isso, para a partida, Neymar retorna ao time titular do Santos comandado por Cuca.
- Desta forma, esse deve ser o time titular do Santos: G. Brazão; Zé Ivaldo, L. Veríssimo (c), L. Peres e G. Escobar; G. Henrique, C. Oliva, Moisés, Thaciano, Neymar e Rony.
Santos x Atlético-MG ao vivo: veja horário e onde assistir jogo do Brasileirão
- Partida: Santos x Atlético-MG;
- Competição: Campeonato Brasileiro (11ª rodada);
- Data: Sábado, 11 de abril de 2026;
- Horário: 20h (de Brasília);
- Transmissão na TV: SporTV (TV por assinatura), Premiere (Pay-per-view) e GloboPlay (Streaming).
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.
Ida de Neymar na Copa vira motivo de pesquisa eleitoral
A polêmica sobre a ida de Neymar à Copa do Mundo de 2026 dividiu tanto o país que virou tema da próxima pesquisa do Datafolha. O instituto vai consultar a opinião dos brasileiros sobre a convocação do camisa 10, que vive um momento físico delicado: fora da última lista do técnico Carlo Ancelotti, o atacante convive com lesões desde seu retorno ao Santos em 2025, somando 15 desfalques e apenas seis partidas disputadas neste ano.
Além de medir o apoio popular à presença do craque entre os 26 convocados, o levantamento também mapeará a expectativa do eleitor para a campanha final do Brasil e o grande favorito ao título do Mundial.