Celta de Vigo e Lyon ao vivo: veja onde assistir, horário e escalações na Europa League
O confronto é válido pelo jogo de ida das oitavas de final
Publicado: 12/03/2026 às 13:38
Iago Aspas, atacante do Celta, e Endrick, atacante do Lyon (Divulgação/ Iago Aspas e Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)
Celta de Vigo e Lyon se enfrentam nesta quinta-feira (12), em partida válida pelas Oitavas de Final da Europa League de 2026. O confronto acontece no Estádio Balaídos, na Espanha. Veja onde assistir ao vivo, horário e escalações para o jogo.
Qual o horário de Celta de Vigo x Lyon?
A partida entre Celta de Vigo e Lyon será disputada nesta quinta-feira (12), às 17h (horário de Brasília).
Onde assistir Celta de Vigo x Lyon ao vivo?
O jogo terá transmissão exclusiva pelo YouTube da CazéTV.
Celta de Vigo
O Celta vai para a partida em busca de usar a força da sua torcida para vencer o Lyon e levar uma boa vantagem para o duelo de volta. Na Europa League, o time espanhol terminou a primeira fase na 16ª colocação, classificando-se para os playoffs, onde enfrentou o PAOK. Nos confrontos, os Celestes venceram as duas partidas: a primeira por 2 a 1 e a segunda por 1 a 0.
Já na La Liga, o clube está na 6ª colocação, com 40 pontos somados, se classificando atualmente para a Conference League. Porém, os Celestes estão a três pontos do Real Betis, que ocupa a vaga para Europa League da próxima temporada, porém, ainda restam 11 rodadas para o fim da La Liga.
Os principais jogadores do Celta de Vigo para o confronto são os espanhóis Borja Iglesias, artilheiro da equipe na temporada, e o experiente capitão Iago Aspas, que soma três gols e três assistências na Europa League. Além deles, o meia-atacante Williot Swedberg, que é o artilheiro do time na competição, com quatro gols.
Lyon
Favorito no confronto, o time francês visita a Espanha com o objetivo de levar um bom resultado para casa e decidir o mata-mata com tranquilidade em frente a sua torcida. O Lyon terminou a fase de liga da Europa League na 1ª colocação, com 21 pontos somados em oito jogos, garantindo classificação direta para as oitavas de final.
Na Ligue 1, o clube do brasileiro Endrick ocupa a 4ª colocação, com 46 pontos. Atualmente, o Lyon está na zona de classificação para a fase preliminar da Champions League, mas está empatado em pontos com o Olympique de Marseille, que aparece à frente pela vantagem no saldo de gols.
Pelo lado francês, o destaque do confronto é o atacante Endrick, que estreia pelo Lyon na Europa League contra um adversário que já conhece. Quando atuava pelo Real Madrid, o brasileiro entrou em campo por 11 minutos contra o Celta nas quartas de final da Copa del Rey e marcou dois gols, eliminando o time espanhol da competição. Além do brasileiro, outro destaque da equipe é o meia e capitão Tolisso, artilheiro do Lyon na Europa League.
Prováveis Escalações
Celta de Vigo: Ionut Radu; Javier Rueda, Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso e Sergio Carreira; Matís Vecino e Ilaix Moriba; Iago Aspas, Williot Swedberg e Borja Iglesias. Técnico: Claudio Giráldez
O clube espanhol tem dois desfalques para a partida, os meias Franco Cervi e Miguel Román, ambos lesionados.
Lyon: Dominik Greif; Hateboer, Clinton Mata, Moussa Niakhaté e Abner (Tagliafico); Tyler Morton, Tanner Tessmann e Corentin Tolisso; Adam Karabeck, Roman Yaremchuk e Endrick. Técnico: Paulo Fonseca.
O time francês tem Maitland-Niles fora por lesão, além de Pavel Sulc, Afonso Moreira e Nicolás Tagliafico como dúvida para a partida.
HISTÓRICO DO CONFRONTO
Celta e Lyon nunca se enfrentaram na história. Os dois duelos pelas oitavas de final da Europa League serão os primeiros jogos entre os espanhóis e franceses.