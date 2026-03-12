Endrick joga hoje? Celta de Vigo e Lyon se enfrentam na Europa League

Endrick pode estrear na Europa League pelo Lyon nesta quinta-feira (12) contra o Celta de Vigo

Endrick em campo pelo Lyon. (Foto: Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Nesta quinta-feira (12), Endrick reencontra o Celta de Vigo, da Espanha, em sua estreia pelo Lyon na Europa League, confronto que marca o jogo de ida das oitavas de final da competição. Contra a equipe espanhola, ainda jogando pelo Real Madrid na temporada passada, o atacante marcou dois gols em apenas 11 minutos, sendo o principal responsável pela classificação merengue às quartas de final da Copa do Rei.

A atuação rendeu elogios no Marca, principal jornal da Espanha, que chamou Endrick de ‘herói’. Aquela foi a primeira vez que o brasileiro marcou dois gols em uma única partida em território europeu. Na ocasião, o jornal ainda o classificou como "uma estrela que não deixou de brilhar".

Pelo Lyon, Endrick já soma cinco gols e quatro assistências em dez jogos, tendo balançado as redes em todas as competições que disputou pela equipe francesa. O jovem jogador ainda não estreou na Europa League pelo clube, pois, devido à inscrição prévia pelo Real Madrid na Champions League, o regulamento da Uefa só permitiu sua atuação na Europa League a partir da fase de oitavas de final.

O Lyon, que vinha de uma sequência de treze vitórias seguidas, agora soma quatro partidas sem vencer. Na atual edição da competição europeia, a equipe francesa fez nove jogos, com oito vitórias e apenas uma derrota. O time treinado por Paulo Fonseca detém um aproveitamento de 88% no campeonato.

Endrick joga hoje?

O atacante ficou no banco no último empate em 1 a 1 do Lyon contra o Paris FC, no último domingo (8), entrando aos 20 minutos do segundo tempo. Assim, as prévias dos jornais franceses esperam que o brasileiro possa ser titular nesta quinta.

Confira a provável escalação do Lyon: Greif; Mata, Niakhate, Hateboer; Tagliafico, Tessmann, Nartey, Abner; Tolisso; Endrick e Yaremchuk.

Onde assistir e horário de Celta de Vigo x Lyon ao vivo

A partida de ida das oitavas de final será disputada no Estádio Abanca-Balaídos, casa do Celta de Vigo, às 17h (de Brasília). Em busca de uma vitória inédita sobre o clube espanhol e a classificação para as quartas da competição, o Lyon terá o confronto transmitido ao vivo pelo canal da CazéTV no YouTube. Clique aqui para assistir.

Endrick convocado para a Seleção Brasileira?

Com a convocação de Carlo Ancelotti para os últimos jogos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo batendo na porta, Endrick tenta aproveitar todas as oportunidades de impressionar o treinador italiano.

Com baixas no ataque, como Rodrygo - que ficará de fora da Copa do Mundo - e Estêvão - que sofre com lesão muscular - abrem-se espaços no ataque para que Endrick seja convocado.

Ancelotti faz a última convocação da Seleção Brasileira na próxima segunda-feira (16) - antes da lista oficial com os 26 nomes que irão para a Copa do Mundo de 2026 - para amistosos contra França e Croácia, em 26 e 31 de março, respectivamente.

A CBF enviou, na última sexta-feira (6), o comunicado para os clubes com jogadores convocáveis, uma exigência feita pela FIFA.

Entre os nomes, está o de Endrick, que vive boa fase no Lyon desde que chegou ao clube em janeiro de 2026. Emprestado pelo Real Madrid, o atacante fez dez jogos, marcando cinco gols e dando três assistências.