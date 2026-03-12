Palmeiras supera Flamengo em estudo de valor de elencos do futebol mundial; veja ranking

O primeiro lugar ficou com o Chelsea, que soma um valor total estimado de 1,73 bilhão de euros em jogadores sob contrato

Vitor Roque, atacante do Palmeiras (Divulgação/Palmeiras)

Um levantamento divulgado pelo instituto CIES Football Observatory colocou o Palmeiras como o clube brasileiro com maior valor de elenco no cenário mundial. O estudo, que analisa o valor agregado de transferências dos jogadores sob contrato, posiciona o time paulista à frente de Flamengo e Botafogo entre as equipes do país.

Na lista geral, o Palmeiras aparece na 50ª colocação, com elenco estimado em 322 milhões de euros (cerca de R$ 1,74 bilhão). O atacante Vitor Roque é apontado como o jogador mais valioso do plantel alviverde.

O ranking é liderado por gigantes europeus. O primeiro lugar ficou com o Chelsea, que soma um valor total estimado de 1,73 bilhão de euros em jogadores sob contrato. Logo atrás aparecem Manchester City e Real Madrid, completando o pódio das equipes mais valiosas do mundo.

O relatório considera atletas de 70 ligas ao redor do planeta e calcula os valores com base em um modelo estatístico desenvolvido pelo próprio observatório. Jogadores emprestados não entram na contagem.

Outro ponto destacado pelo estudo é o equilíbrio do elenco do Chelsea. O jogador mais valioso do clube, o brasileiro Estêvão, representa apenas cerca de 7% do valor total do plantel. Em comparação, no Barcelona - quarto colocado - o jovem Lamine Yamal concentra aproximadamente um quarto do valor da equipe.

Entre os clubes brasileiros presentes no ranking, o Flamengo aparece na 74ª posição, com elenco avaliado em 190 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,03 bilhão). O atleta mais valioso do grupo rubro-negro, segundo o estudo, é Samuel Lino.

Já o Botafogo fecha a lista dos representantes do país no top 100. O clube carioca ocupa a 100ª colocação, com valor estimado em 130 milhões de euros (cerca de R$ 702 milhões), tendo o argentino Álvaro Montoro como jogador mais caro do elenco.

VEJA OS 15 ELENCOS MAIS VALIOSOS DO MUNDO SEGUNDO O CIES (MARÇO DE 2026):

1º - Chelsea: € 1,732 bilhão (R$ 9,35 bilhões)

2º - Manchester City: € 1,608 bilhão (R$ 8,68 bilhões)

3º - Real Madrid: € 1,541 bilhão (R$ 8,32 bilhões)

4º - Barcelona: € 1,389 bilhão (R$ 7,50 bilhões)

5º - Arsenal: € 1,348 bilhão (R$ 7,28 bilhões)

6º - Paris Saint-Germain: € 1,346 bilhão (R$ 7,27 bilhões)

7º - Liverpool: € 1,046 bilhão (R$ 5,65 bilhões)

8º - Bayern de Munique: € 1,000 bilhão (R$ 5,40 bilhões)

9º - Tottenham: € 897 milhões (R$ 4,84 bilhões)

10º - Manchester United: € 829 milhões (R$ 4,48 bilhões)

11º - Inter de Milão: € 820 milhões (R$ 4,43 bilhões)

12º - Newcastle: € 789 milhões (R$ 4,26 bilhões)

13º - Atlético de Madrid: € 786 milhões (R$ 4,24 bilhões)

14º - Juventus: € 780 milhões (R$ 4,21 bilhões)

15º - Brighton: € 778 milhões (R$ 4,20 bilhões)

ENTRE OS BRASILEIROS LISTADOS PELO ESTUDO ESTÃO:

50º - Palmeiras: € 322 milhões (R$ 1,74 bilhão)

74º - Flamengo: € 190 milhões (R$ 1,03 bilhão)

100º - Botafogo: € 130 milhões (R$ 702 milhões)

Além do Brasil, o estudo aponta os clubes com elencos mais valiosos em outras ligas importantes fora da Inglaterra e da Espanha, como Bayern de Munique na Alemanha, Inter de Milão na Itália e Benfica em Portugal.

