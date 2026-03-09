Neymar aparece em pré-lista de Carlo Ancelotti para amistosos da Seleção Brasileira
O camisa 10 do Santos nutre a expectativa de ser convocado para os jogos contra França e Croácia ainda no mês de março
Caio Antunes e Estadão Conteúdo
Publicado: 09/03/2026 às 15:35
Última vez que Neymar esteve em campo com camisa da Seleção Brasileira, diante do Uruguai, em 2023, nas eliminatórias da Copa do Mundo. (Foto: Vitor Silva/CBF)
O retorno de Neymar à Seleção Brasileira pode estar cada vez mais perto. O camisa 10 do Santos apareceu na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para a última Data Fifa antes da Copa do Mundo de 2026. A Canarinho realizará amistosos contra França e Croácia ainda no mês de março.
A pré-lista não garante o astro brasileiro na lista final para os jogos, mas expõe um possível retorno de Neymar ao radar do treinador italiano. A lista final com os convocados para os amistosos acontece no dia 16 de março (segunda-feira).
O Brasil encarará os franceses no dia 26 de março, em Boston, e encerra a preparação contra a Croácia, no dia 31, em Orlando. Essa será a última convocação de Ancelotti antes da lista final para a Copa.
Neymar poupado pelo Santos em jogo que Ancelotti observará
O Santos não quer saber de 'estourar' Neymar e anunciou nesta segunda-feira que o camisa 10 será poupado na visita ao Mirassol, nesta terça-feira, pelo Brasileirão. Seria justamente a oportunidade de o astro mostrar a Carlo Ancelotti que tem condições de voltar à seleção brasileira. O treinador tinha viagem agendada para o estádio José Maria de Campos para acompanhá-lo.
Ocorre que Neymar ficou sem treinar alguns dias pelo Santos na semana passada por causa de desgaste muscular. Ele até treinou normalmente nesta segunda com os demais companheiros no CT Rei Pelé, mas ganha descanso para estar inteiro no domingo, em clássico com o Corinthians, na Vila Belmiro, também pelo Brasileirão.