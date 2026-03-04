Lesão de Rodrygo: entenda como acontece a ruptura de LCA

A lesão de LCA tem se tornado mais comum no futebol e atormentado vários jogadores

Rodrygo, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, ficará de fora da Copa do Mundo. (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O termo ruptura de Ligamento Cruzado Anterior (LCA) tem se tornado um pesadelo na vida dos jogadores de futebol. A 'vítima' mais recente desta lesão foi o atacante da Seleção Brasileira e Real Madrid, Rodrygo.

A lista é longa e composta por jogadores de renome internacional, como Éder Militão, Courtois, Rodri, Gavi, Bremer, Pedro (Flamengo), entre outros. Joelho também foi responsável por atrapalhar a vida de muitos craques brasileiros como Ronaldo, Reinaldo (Atlético-MG), Zico e Neymar.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, o médico especialista em cirurgia do joelho, Romeu Krause, afirmou que esta lesão tem se tornado mais comum devido à capacidade da medicina de diagnosticá-la.

"Por falta de conhecimento, só se diagnosticava como lesão de menisco. Todas as lesões de joelho eram rotuladas como lesão de menisco. Dentro desses, muitos casos de lesão de ligamento cruzado anterior já aconteciam. Só não era diagnosticado. Nem tinha conhecimento clínico, nem de imagem, para poder formar o diagnóstico. Então, não é nem um bicho de sete cabeças", esclarece Romeu.

No caso específico de Rodrygo, ainda há um agravante que é justamente que ele também teve a ruptura do menisco.

"Quando você tem a ruptura do menisco associada à lesão do cruzado anterior, a reabilitação é totalmente diferente quando você faz a ruptura do menisco. São um pouco antagônicos. Para um, você precisa se movimentar, enquanto o outro precisa de repouso", afirma. "Quando a gente tem a lesão do cruzado anterior mais associada à lesão do menisco, aí é o ideal para a gente fazer a cirurgia, a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. E a reabilitação a gente vai programar de acordo com qual lesão é a mais importante", completa o médico.

Como acontece a ruptura de LCA?

Esta lesão é uma entorse grave de joelho, acompanhada de uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Ela pode acontecer com uma mudança brusca de direção, uma parada repentina, desaceleração durante uma corrida, aterrissagem mal executada ou uma entrada forte no futebol.

"O joelho é estável em estrutura óssea quando ele está ereto, alinhado. Quando ele entra em flexão de 30°, a estabilidade dele é dada por conta dos ligamentos. Então é aí que o ligamento rompe, porque não aguenta a pressão", explica. "Romper um ligamento não é simples. A lesão geralmente ocorre durante uma desaceleração ou quando há uma rotação com o pé apoiado no chão e o joelho semiflexionado em rotação externa", detalha.

Confira a ilustração abaixo:

Rodrygo fora da Copa do Mundo: qual o tempo de recuperação da lesão de LCA

O tempo médio de recuperação para uma ruptura de LCA pode ser de até 10 meses, mas no caso de Rodrygo — com o agravante da lesão no menisco — a reabilitação deve ser um pouco mais delicada e demorada.

O médico explica que isso acontece pois o ligamento implantado como substituto na cirurgia é, na verdade, um tendão. Ele "morre" e se transforma em ligamento em um processo biológico contínuo. Para isso, há um período de adaptação de cerca de nove meses até a liberação para a atividade plena.

O atleta precisa passar por treinos físicos que simulem o ritmo de jogo. Além disso, a alta médica — geralmente a partir do oitavo mês — depende da comprovação, via ressonância magnética, de que o novo ligamento está totalmente cicatrizado, íntegro e com a espessura ideal. Ignorar essa etapa aumenta o risco de uma nova ruptura no mesmo local.

O especialista ressalta que, no passado, a prática comum era retirar o menisco lesionado, procedimento evitado nos dias atuais. "Hoje, quando você tem uma lesão de ligamento e uma lesão de menisco, você sutura o menisco para não tirá-lo, porque ele tem várias funções: é o estabilizador do joelho, ele é o amortecedor", finaliza.

Veja o momento da lesão de Rodrygo