Convocação da Seleção: Ancelotti lida com departamento médico cheio e corre contra o tempo

Às vésperas de anunciar a lista para os amistosos contra França e Croácia, treinador italiano lida com departamento médico cheio e corre contra o tempo na reta final de preparação para o Mundial.

Convocação da Seleção Brasileira lesões de Rodrygo, Estêvão e astros preocupam Ancelotti para a Copa 2026. (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF)

A poucos dias da última convocação da Seleção Brasileira - na próxima segunda-feira (16) - antes da lista oficial com os 26 nomes que irão para a Copa do Mundo de 2026, o treinador Carlo Ancelotti tem uma 'dor de cabeça' com uma série de jogadores machucados.

Como preparação para o Mundial, que será disputado no Canadá, Estados Unidos e México, a Seleção enfrenta a França e a Croácia, em 26 e 31 de março, respectivamente. Ambas as partidas serão realizadas nos EUA.

Antes da estreia na Copa do Mundo, contra Marrocos em 13 de junho, a Seleção Brasileira faz mais dois amistosos de preparação: diante do Egito, em 6 do mesmo mês, e contra o Panamá em 31 de maio.

PROBLEMAS NO ATAQUE DA SELEÇÃO BRASILEIRA

O principal atleta que encabeça essa lista, Rodrygo, teve uma lesão grave no joelho e ficará longe dos gramados por cerca de 10 meses. O atual camisa 10 do Brasil se lesionou enquanto jogava pelo Real Madrid, passou por cirurgia e ficará de fora do Mundial.

A situação de Rodrygo é especialmente complicada porque, além de uma ruptura de ligamento cruzado anterior, ele teve uma ruptura de menisco. A recuperação e espera para o retorno do atleta ao campo deve ser demorada.

Além dele, um nome que preocupa o treinador italiano é Estêvão. O atacante do Chelsea vem se destacando sob o comando de Ancelotti na Seleção Brasileira, marcando cinco gols nos oito jogos que disputou até aqui.

O problema é que Estêvão não entra em campo há cerca de um mês e já desfalcou os Blues de Londres em quatro partidas.

A última vez que ele jogou foi em uma vitória na Copa da Inglaterra contra o Hull City, quando ele marcou um dos gols da vitória. Nesta quarta, o Chelsea enfrenta o PSG pela Champions League e, segundo o jornal Standard, ele segue desfalcando sua equipe.

O atacante de 18 anos sofreu um desconforto muscular na coxa e não há previsão para seu retorno às quatro linhas.

DESFALQUE NO MEIO DE CAMPO PARA ANCELOTTI

Peça importante no meio de campo de Ancelotti, Bruno Guimarães também está afastado com uma lesão na coxa desde fevereiro. Um dos principais nomes do Newcastle, ele já desfalcou o clube em 8 partidas.

É esperado que ele só volte a jogar em abril, ficando cerca de oito a 10 semanas longe dos gramados.

DEFESA E GOL COM DÚVIDAS

O zagueiro Éder Militão também continua sendo um problema para a Seleção. Após se recuperar de uma ruptura parcial de ligamento no joelho, o jogador do Real Madrid tem sofrido com questões musculares.

Ele não joga desde dezembro de 2025 e espera-se que o retorno seja em 31 de março, após os jogos da Seleção Brasileira.

Nas laterais, que ainda são ponto de dúvida para o treinador, Ancelotti tem dois desfalques do Mônaco: o lateral-direito Vanderson e o lateral-esquerdo Caio Henrique.

Na última sexta-feira (6), os dois saíram lesionados na vitória diante do PSG por 3x1, em Paris. Vanderson foi substituído logo aos 15 minutos da partida, enquanto Caio Henrique saiu aos 10 minutos do segundo tempo.

No gol, Alisson desfalcou o Liverpool em derrota para o Galatasaray por 1-0 nas oitavas de final da Champions League, nessa terça-feira (10), mas ainda não se sabe se terá um retorno rápido.

NEYMAR POUPADO

Neymar trabalhou normalmente nessa terça (10) no CT Rei Pelé e fez questão de mostrar que está bem, sem impedimentos para ir a campo com o Santos, apesar da ausência contra o Mirassol.

O Santos optou por deixá-lo fora do jogo desta terça por controle de carga física, de acordo com nota oficial. Com clássico com o Corinthians no domingo (15), o astro foi preservado.

A notícia de que ele seria poupado chegou logo após a informação de que o camisa 10 do Santos está na pré-lista do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, para a próxima convocação, que será realizada na próxima segunda-feira (16).

O objetivo da ida do treinador do Brasil seria para assistir Neymar ao vivo contra o Mirassol, o que não aconteceu devido à ausência do camisa 10.

Por isso, Neymar acabou se irritando com algumas "teorias" sobre sua ausência que, segundo ele, não passam de "invenções" de pessoas que o perseguem.

Já em sua casa, após os trabalhos matutinos, ele soltou um grande desabafo.

"Vamos lá então, já que muita gente está criando muitas teorias sobre o que está acontecendo comigo. E não está acontecendo nada. Se eu jogo machucado, como falaram no ano passado, eu estou errado. Se eu penso só em mim, eu estou errado, se me poupo, eu estou errado. Se eu jogo com uma dor ou com algo que possa agravar, eu estou errado", disparou, garantindo estar bem.

Sem citar nomes, ele foi duro com os desafetos. "É complicado, hein, muito difícil acertarem. Caraca, muito difícil, muito difícil agradar todo mundo", reclamou. "O que mais me surpreende, quer dizer, não surpreende, são as pessoas, essa gente que parece estar do meu lado todos os dias e começam a inventar histórias, a falar isso, a falar como se fosse a maior verdade do mundo, como se os caras fossem o dono da razão, muito complicado isso aí. Tenho de ter saco para aturar vocês, hein." Com informações do Estadão Conteúdo.