Rodrygo fora da Copa: impacto da ausência na Seleção Brasileira e quem pode assumir seu lugar?

Com a grave lesão do avançado do Real Madrid a poucos meses do Mundial, Carlo Ancelotti procura um novo homem-gol

Com a ausência do atacante Rodrygo, do Real Madrid, na Copa do Mundo de 2026, após ele romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito, nomes de possíveis substitutos para o camisa 11 na convocação de Carlo Ancelotti começam a surgir.

O departamento médico do clube espanhol, por meio de nota oficial, confirmou a lesão após o atleta passar por exames na manhã desta terça-feira (3). O jogador se machucou durante a partida contra o Getafe na segunda-feira (2).

Além de ficar indisponível para a Seleção Brasileira, o jogador de 25 anos deve perder todo o restante da temporada pelo Real Madrid. Ao sentir a lesão, ele caiu no gramado, mas, embora demonstrasse estar sentindo dores, continuou em campo e terminou a partida.

Rodrygo havia acabado de se recuperar de uma tendinite que o deixou afastado por cerca de um mês. Ele era um dos nomes confirmados na lista definitiva de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, portanto a ausência abre mais uma vaga na briga entre aqueles que ainda têm de convencer o treinador italiano.

Nomes como Gabriel Jesus, Igor Thiago, Igor Jesus e Endrick, embora de características diferentes, podem aproveitar a lacuna deixada na convocação de Ancelotti.

Para o Real Madrid, a lesão do atacante também causa frustração, já que o setor ofensivo do time merengue está repleto de baixas para encarar o Celta de Vigo na próxima rodada do italiano. Mbappé também se recupera de lesão, enquanto Mastantuono cumpre suspensão por ter sido expulso no jogo anterior.

Quem pode substituir na Seleção Brasileira?

Na Inglaterra, um nome conhecido da torcida do Brasil e um que 'corre por fora' podem ser chamados por Ancelotti: Gabriel Jesus e Igor Thiago.

Após passar quase um ano longe dos gramados devido a uma ruptura dos ligamentos cruzados do joelho, Gabriel voltou a jogar pelo Arsenal e marcou gols importantes. São cinco gols e duas assistências em 18 partidas pelo clube inglês.

O atacante do Brentford Igor Thiago tem se destacado, marcando 19 gols em 29 jogos. Ele nunca foi convocado para a Seleção Brasileira, mas pode ser um nome 'surpreendente' na próxima lista.

Também nos gramados ingleses, Igor Jesus é outro que pode ser uma alternativa para Ancelotti. Jogando pelo Nottingham Forest, especialmente na Liga Europa, o atacante tem 12 gols e três assistências nas 37 vezes que esteve em campo.

Ele esteve na convocação do treinador italiano em outubro de 2025 para dois amistosos da Seleção Brasileira, mas acabou jogando pouco e entrando apenas aos 35 minutos do segundo tempo na vitória contra a Coreia do Sul.

Na França, o atacante Endrick teve um começo que chamou a atenção no Lyon após ser emprestado pelo Real Madrid por seis meses. O camisa 9 já tem cinco gols e quatro assistências em oito partidas disputadas desde que chegou ao clube.

