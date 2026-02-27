diariodepernambuco.com.br
Internacional
CHAMPIONS LEAGUE

Sorteio da Champions League define chaveamento até a final; veja o caminho e superconfrontos

Subtítulo: Com Manchester City x Real Madrid logo de cara, UEFA sorteia cruzamentos das oitavas de final da temporada 2025-26; não haverá novos sorteios.

Igor Fonseca

Publicado: 27/02/2026 às 08:37

Este foi o último sorteio da competição: a partir de agora, as chaves estão fixas e os 16 clubes classificados já conhecem exatamente a rota que precisarão trilhar para alcançar a tão sonhada final. /Foto: Divulgação/UEFA

A UEFA sorteou, nesta sexta-feira (27), os sorteios e chaveamento da Champions League de 2025-26. Este foi o último sorteio da competição: a partir de agora, as chaves estão fixas e os 16 clubes classificados já conhecem exatamente a rota que precisarão trilhar para alcançar a tão sonhada final. Confira os confrontos e o chavaemento.

Confrontos e chaveamento da Champions League

  • Chave 1
    PSG x Chelsea;
    Galatasaray x Liverpool; 
    Real Madrid x Manchester City; 
    Atalanta x Bayern de Munique.
  • Chave 2
    Newcastle x Barcelona;
    Atlético de Madrid x Tottenham;
    Bodo/Glimt x Sporting;
    Bayer Leverkusen x Arsenal.

As oitavas de final acontecem nos dias 10/11 e 17/18 de março de 2026. Os times com melhor classificação na fase de liga (equipes da coluna da direita) definem os confrontos em casa. 

Com o chaveamento, os vencedores dos confrontos de PSG x Chelsea e Galatasaray x Liverpool se enfrentam nas quartas. Do lado de Real Madrid x Manchester City, o próximo adversário é definido entre Atalanta x Bayern de Munique.

Na outra chave, quem vencer de Newcastle x Barcelona e Atlético de Madrid x Tottenham se encontra nas quartas. Enquanto os ganhadores Bayer Leverkusen x Arsenal e Bodo/Glimt x Sporting fazem o outro confronto.

Real Madrid x Manchester City fazem final antecipada?

O grande destaque do sorteio ficou por conta dos embates de peso logo nesta primeira fase de mata-mata. A Chave 1 foi considerada o lado mais "pesado" do torneio. O principal choque será entre Manchester City e Real Madrid, uma rivalidade recente que tem dominado as últimas edições do torneio e que, desta vez, eliminará um dos gigantes logo cedo.

Ainda no mesmo lado da chave, o milionário confronto entre Chelsea e PSG, recriando a final do Mundial de Clubes de 2025, enquanto o hexacampeão Bayern de Munique terá um duelo duro contra a sempre perigosa Atalanta. O Liverpool fecha o grupo medindo forças contra o tradicional Galatasaray, confronto que já aconteceu na fase de liga da Champions e terminou com vitória do time turco. 

Na Chave 2, o Barcelona terá pela frente o novo rico inglês, Newcastle. O Arsenal, atual líder da Premier League, medirá forças com o Bayer Leverkusen, enquanto o Sporting de Portugal tentará superar a surpresa norueguesa Bodo/Glimt. Atlético de Madrid e Tottenham fecham os duelos com um embate de estilos.

Quando é a final da Champions League?

Este é o último sorteio da Liga dos Campeões 2025-26. Agora, todo chaveamento está feito e os clubes podem traçar seus caminhos para a final, que será disputada em Budapeste, na Hungria, marcada para 30 de maio.

