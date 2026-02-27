Sorteio da Champions League define chaveamento até a final; veja o caminho e superconfrontos
Subtítulo: Com Manchester City x Real Madrid logo de cara, UEFA sorteia cruzamentos das oitavas de final da temporada 2025-26; não haverá novos sorteios.
Publicado: 27/02/2026 às 08:37
Este foi o último sorteio da competição: a partir de agora, as chaves estão fixas e os 16 clubes classificados já conhecem exatamente a rota que precisarão trilhar para alcançar a tão sonhada final. (Foto: Divulgação/UEFA)
A UEFA sorteou, nesta sexta-feira (27), os sorteios e chaveamento da Champions League de 2025-26. Este foi o último sorteio da competição: a partir de agora, as chaves estão fixas e os 16 clubes classificados já conhecem exatamente a rota que precisarão trilhar para alcançar a tão sonhada final. Confira os confrontos e o chavaemento.
Confrontos e chaveamento da Champions League
- Chave 1
PSG x Chelsea;
Galatasaray x Liverpool;
Real Madrid x Manchester City;
Atalanta x Bayern de Munique.
- Chave 2
Newcastle x Barcelona;
Atlético de Madrid x Tottenham;
Bodo/Glimt x Sporting;
Bayer Leverkusen x Arsenal.
As oitavas de final acontecem nos dias 10/11 e 17/18 de março de 2026. Os times com melhor classificação na fase de liga (equipes da coluna da direita) definem os confrontos em casa.
Com o chaveamento, os vencedores dos confrontos de PSG x Chelsea e Galatasaray x Liverpool se enfrentam nas quartas. Do lado de Real Madrid x Manchester City, o próximo adversário é definido entre Atalanta x Bayern de Munique.
Na outra chave, quem vencer de Newcastle x Barcelona e Atlético de Madrid x Tottenham se encontra nas quartas. Enquanto os ganhadores Bayer Leverkusen x Arsenal e Bodo/Glimt x Sporting fazem o outro confronto.
Real Madrid x Manchester City fazem final antecipada?
O grande destaque do sorteio ficou por conta dos embates de peso logo nesta primeira fase de mata-mata. A Chave 1 foi considerada o lado mais "pesado" do torneio. O principal choque será entre Manchester City e Real Madrid, uma rivalidade recente que tem dominado as últimas edições do torneio e que, desta vez, eliminará um dos gigantes logo cedo.
Ainda no mesmo lado da chave, o milionário confronto entre Chelsea e PSG, recriando a final do Mundial de Clubes de 2025, enquanto o hexacampeão Bayern de Munique terá um duelo duro contra a sempre perigosa Atalanta. O Liverpool fecha o grupo medindo forças contra o tradicional Galatasaray, confronto que já aconteceu na fase de liga da Champions e terminou com vitória do time turco.
Na Chave 2, o Barcelona terá pela frente o novo rico inglês, Newcastle. O Arsenal, atual líder da Premier League, medirá forças com o Bayer Leverkusen, enquanto o Sporting de Portugal tentará superar a surpresa norueguesa Bodo/Glimt. Atlético de Madrid e Tottenham fecham os duelos com um embate de estilos.
Quando é a final da Champions League?
Este é o último sorteio da Liga dos Campeões 2025-26. Agora, todo chaveamento está feito e os clubes podem traçar seus caminhos para a final, que será disputada em Budapeste, na Hungria, marcada para 30 de maio.