Torcedores do Benfica pedem saída de jogador que pediu camisa a Vini Jr: 'Sem noção'
Pedido de camisa a Vinícius Júnior, em meio à tensão após denúncia de racismo, irritou a torcida do Benfica
Publicado: 26/02/2026 às 12:12
Sidny Lopes, defensor do Benfica ( PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
O lateral do Benfica Sidny Lopes passou a ser alvo de ataques de torcedores do próprio clube nas redes sociais após pedir a camisa de Vinícius Júnior depois da eliminação diante do Real Madrid, pelos playoffs da Champions League. A informação foi publicada pelo jornal português Record.
- Real Madrid solicita exclusão de sócio-torcedor que fez gesto nazista em jogo da Champions
- Arbeloa pede que Uefa faça mais do que 'apenas um slogan' contra o racismo
- Onda de violência no México preocupa Fifa para repescagem da Copa do Mundo, diz jornal
- Presidente do Benfica defende Prestianni após acusação de racismo de Vini e critica suspensão
- 'Cristiano Ronaldo será o melhor da história com ou sem Copa', diz técnico de Portugal
A reação acontece em um contexto de forte tensão envolvendo Vinícius Júnior. Uma semana após denunciar insultos racistas no jogo de ida, em Lisboa, o atacante voltou a ser decisivo ao marcar o gol que fechou a vitória por 2 a 1 do Real Madrid, nesta quarta-feira, 25, no Santiago Bernabéu, confirmando a classificação espanhola às oitavas de final.
No primeiro confronto, vencido pelos merengues por 1 a 0, Vinícius acusou Prestianni de tê-lo chamado de "macaco", episódio que está sob investigação da Uefa. O jogador do Benfica nega a acusação, mas acabou afastado provisoriamente. No jogo de volta, o clima foi de apoio ao brasileiro, com torcedores exibindo faixas contra o racismo nas arquibancadas.
Foi justamente após essa partida que Sidny Lopes pediu a camisa de Vinícius Júnior, gesto comum no futebol, mas que ganhou peso simbólico diante da polêmica recente. Para parte da torcida do Benfica, a atitude foi interpretada como desrespeito ao clube e falta de solidariedade interna, o que acabou transformando o jogador em alvo nas redes sociais.