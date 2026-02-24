Onda de violência no México preocupa Fifa para repescagem da Copa do Mundo, diz jornal

Estádio de Guadalajara, no México (Reprodução / FIFA )

A escalada recente de violência no estado de Jalisco, no México, entrou no radar da Fifa e passou a preocupar a entidade às vésperas da repescagem da Copa do Mundo de 2026. Segundo o jornal The New York Times, um alto funcionário da federação admitiu, sob condição de anonimato, que o clima de instabilidade levantou dúvidas internas sobre a realização dos jogos previstos para março em Guadalajara.

De acordo com a publicação, a Fifa acompanha com atenção as cenas de confrontos, bloqueios e incêndios que tomaram partes da região após uma grande operação das autoridades mexicanas contra o crime organizado. Nos bastidores, a avaliação é de que as partidas da repescagem podem ser transferidas caso não haja garantias rápidas de segurança para atletas, comissões, dirigentes e torcedores.

Horas depois dessas informações virem a público, a entidade tentou baixar o tom. Um porta-voz afirmou que seria "equivocado" falar em preocupação grave no momento e reforçou a confiança nos três países que sediarão a Copa do Mundo: México, Estados Unidos e Canadá. Ainda assim, evitou confirmar de forma categórica que os jogos classificatórios permanecerão em solo mexicano.

"A situação em Jalisco está sendo acompanhada de perto, com diálogo constante com as autoridades locais e federais", disse o representante, destacando que a Fifa seguirá as orientações oficiais relacionadas à segurança pública.

Guadalajara é peça-chave no planejamento do Mundial de 2026. Além de receber partidas da fase de grupos, a cidade está programada para sediar um evento de repescagem intercontinental no fim de março, tratado internamente como um teste importante da estrutura de segurança antes do torneio principal.

Autoridades mexicanas decretaram alerta máximo nos últimos dias, suspenderam eventos de grande porte e reforçaram a presença da Guarda Nacional e do Exército na região metropolitana. A expectativa do governo local é de retomada gradual da normalidade, o que pode ser decisivo para dissipar as dúvidas da Fifa.

Por enquanto, a entidade evita falar em mudanças definitivas. Mas, nos bastidores, a mensagem é de que, caso a segurança não estiver plenamente assegurada, até compromissos já previstos no calendário podem entrar em revisão.

