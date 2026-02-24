Presidente do Benfica defende Prestianni após acusação de racismo de Vini e critica suspensão

Prestianni foi suspenso provisoriamente pela UEFA e ficará de fora do jogo de volta contra o Real Madrid

Rui Costa, presidente do Benfica (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O presidente do Benfica, Rui Costa, saiu em defesa de Gianluca Prestianni após a acusação de racismo feita por Vinicius Junior durante o confronto contra o Real Madrid pela Uefa Champions League. O dirigente afirmou que confia no jogador argentino e destacou que, até o momento, não há decisão definitiva sobre o caso.

Rui Costa ressaltou que não presenciou o episódio diretamente, mas reforçou a confiança no caráter do atleta. "Não estou em campo para saber o que foi dito ou não dito. Numa situação daquelas, muita coisa é dita. O que acreditamos é na palavra do nosso jogador. O Prestianni foi classificado como racista, mas é tudo menos racista. Posso garantir", afirmou.

O dirigente também criticou a decisão da Uefa de suspender provisoriamente o jogador enquanto a investigação está em andamento. Segundo ele, a ausência do atleta prejudica a equipe em um momento decisivo da temporada, especialmente no confronto de volta contra o Real Madrid, válido pelos playoffs da Champions League.

"Entendemos que nada está provado e não se justifica a ausência do jogador neste jogo. Temos este caso pelo meio e estamos impossibilitados de usar Prestianni. Vamos disputar essa partida com todas as nossas armas, esperando poder competir em igualdade", disse.

Além da suspensão do argentino, Rui Costa também mencionou um lance envolvendo o meio-campista Federico Valverde, do Real Madrid, e afirmou que a situação deveria ter sido analisada com o mesmo rigor pelas autoridades.

O Benfica foi derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, em Lisboa, e agora precisa reverter o resultado fora de casa para avançar na competição.

