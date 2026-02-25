Arbeloa pede que Uefa faça mais do que 'apenas um slogan' contra o racismo
O caso de racismo ocorreu no jogo de ida dos playoffs da Champions entre Benfica e Real Madrid
Publicado: 25/02/2026 às 12:07
Alvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid ( OSCAR DEL POZO / AFP)
O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, pediu nesta terça-feira (24) à Uefa que intensifique a luta contra o racismo e faça mais do que "apenas um slogan", após as acusações de Vinícius Júnior contra o argentino Gianluca Prestianni, do Benfica.
Se a Uefa finalmente considerá-lo culpado por insultar Vinícius, quando ambos discutiram e argentino cobriu a boca com a camisa, o jogador do Benfica pode ser punido com dez jogos de suspensão.
"Estamos diante de uma grande oportunidade para marcar um antes e um depois na luta contra o racismo", declarou Arbelo em entrevista coletiva prévia ao duelo com o Benfica.
"E Uefa sempre foi uma liderança na luta contra o racismo e tem a oportunidade de fazer mais do que um slogan e um cartaz antes dos jogos. Espero que aproveite a oportunidade", acrescentou o técnico merengue.
Depois de marcar o gol da vitória do Real Madrid, Vini Jr. comemorou com uma dança e, antes do reinício da partida, teve uma discussão com Prestianni, na qual o argentino o teria chamado de "macaco".
O árbitro aplicou o protocolo antirracista e o jogo ficou paralisado por 15 minutos. Por não existirem imagens conclusivas sobre o incidente, Prestianni pôde continuar jogando.
"Não sei como outra pessoa reagiria na situação dele. Ele sempre agiu com coragem, mostrando grande personalidade. Amanhã ele vai lutar e fazer um grande jogo, mostrar que é um dos melhores jogadores do planeta", destacou Arbeloa sobre Vinícius.
- "Nada justifica um ato racista" -
O goleiro belga Thibaut Courtois, que acompanhou Arbeloa na entrevista, também defendeu o atacante brasileiro: "Estamos em um grande momento para o futebol para acabar com essas coisas".
"Nós sabemos o que o Vinícius nos contou no vestiário e estamos 100% com ele", acrescentou Courtois, que elogiou a decisão da Uefa de suspender Prestianni: "É uma boa mensagem".
Sobre as declarações do técnico do Benfica, José Mourinho, nas quais acusou Vini Jr. de provocar com sua comemoração, Arbeloa reiterou o que disse na semana passada: "Nada do que pode acontecer em campo justifica um ato de racismo".