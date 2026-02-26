Onde assistir sorteio da Champions League ao vivo; veja confrontos e chavamento

Saiba o horário, onde assistir ao vivo e confira os potes que podem colocar equipes como Real Madrid, Manchester City e Barcelona em rota de colisão.

Sorteio da Champions League: horário, onde assistir e possíveis confrontos rumo à final. (Foto: Divulgação/UEFA)

O sorteio da fase final da Champions League será realizado nesta sexta-feira (27), definindo os confrontos finais da Liga dos Campeões e o chaveamento da competição até a final, que será disputada em Budapeste, na Hungria, marcada para 30 de maio. Veja onde assistir ao sorteio, horário e possíveis adversários de cada time.

Horário do sorteio da Champions League

O sorteio está marcado para começar às 7h30 (horário de Brasília).

Onde assistir sorteio da Champions League

O sorteio tem transmissão exclusiva da TNT Sports (TV Fechada) e HBO Max (Streaming), mas o canal também fará cobertura ao vivo de graça no YouTube através deste link.

Confira possíveis adversários e chaveamento da Liga dos Campeões

Com os times da coluna da esquerda já classificados, o sorteio define agora o lado da chave que cada um do top-8 entra, além de um dos dois possíveis adversários previamente definidos.

Dessa forma, não há restrição para os confrontos e equipes que são dos mesmos países ou que já se enfrentaram na fase de liga, podem voltar a se encontrar.

Times com melhor classificação na fase anterior definem os confrontos em casa.

Arsenal ou Bayern de Munique x Atalanta ou Bayer Leverkusen;

Manchester City ou Sporting x Bodo/Glimt ou Real Madrid;

Liverpool ou Tottenham x Galatasaray ou Atlético de Madrid;

Barcelona ou Chelsea x PSG ou Newcastle.

Confira a ilustração do chaveamento: