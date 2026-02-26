Real Madrid solicita exclusão de sócio-torcedor que fez gesto nazista em jogo da Champions

O gesto foi realizado no jogo de volta entre os merengues e o Benfica

Torcedor faz gesto racista em partida entre Real Madrid e Benfica (Reprodução/Redes sociais)

O Real Madrid anunciou, na última quarta-feira (25), que solicitou a exclusão do torcedor que fez um gesto nazista do seu quadro societário. A ação foi realizada antes do início da partida contra o Benfica, no Estádio Santiago Bernabéu, válida pela fase de playoffs da Champions League.

De acordo com comunicado divulgado pelo time espanhol, o torcedor foi identificado pela equipe de segurança do estádio pouco depois de aparecer na transmissão e retirado do local.

O Real informou que já pediu para a Comissão de Disciplina do clube, com urgência, excluir o indivíduo do quadro de sócios-torcedores.

"O Real Madrid Club de Fútbol comunica que solicitou de maneira urgente à Comissão de Disciplina do clube que inicie um procedimento imediato de expulsão do sócio que foi flagrado pelas câmeras de televisão fazendo uma saudação nazista na área onde se localiza a Grada de Animação, momentos antes do início da partida entre o Real Madrid e o Sport Lisboa e Benfica"< trouxe a nota do clube.

"Esse sócio foi localizado pelos membros da segurança do clube instantes após aparecer na transmissão e foi imediatamente expulso do estádio Santiago Bernabéu. O Real Madrid condena esse tipo de gesto e de expressão que incita à violência e ao ódio no esporte e na sociedade".

Dentro de campo, o Real Madrid conseguiu a vaga às oitavas de final da Champions com um triunfo por 2 a 1. Tchouaméni e Vini Jr. marcaram os gols dos espanhóis, enquanto Rafa Silva descontou do lado português.

Agora, o clube merengue aguarda a definição do seu próximo adversário no torneio continental, que ficará entre Manchester City e Sporting.