'Sábado a gente se acerta', diz vovó torcedora do Flamengo sobre final da Libertadores contra o Palmeiras
Flamengo e Palmeiras fazem reedição da Final da Libertadores de 2021
Publicado: 28/11/2025 às 10:40
"Sábado a gente se acerta", diz vovó torcedora do Flamengo sobre final da Libertadores contra o Palmeiras (Foto: @vovojoaninhaa/reprodução via Instagram)
Com gosto de revanche pela derrota do Flamengo na Final da Libertadores contra o Palmeiras em 2021, a influenciadora digital Vovó Joaninha, de 90 anos, mandou um recado para o Verdão nas redes sociais antes do jogo que decide a competição continental neste sábado (29).
"Sábado nós [sic] se acerta, viu?", disse Vovó Joaninha, em vídeo publicado nas suas redes sociais. Questionada se vai acabar com o Palmeiras sábado, ela responde de forma enfática: "quem vai acabar sou eu".
"Comprei bomba que é para estourar neles", diz a influenciadora ao jogar uma camisa do Palmeiras no chão.
Em mais uma final entre brasileiros, Flamengo e Palmeiras se enfrentam, neste sábado (29), em Lima, no Peru, às 18h00 (horário de Brasília).
Vovó Joaninha acumula mais de 500 mil seguidores no Instagram. Ela viralizou em março deste ano ao aparecer em vídeo vendo um drone pela primeira vez.
A agricultora Joana Coelho, conhecida como Vovó Joaninha, teve sua reação ao se deparar com o dispositivo no sítio onde mora, na zona rural de Juazeiro do Norte, no Ceará, gravada pelo neto, Vitor Alves.