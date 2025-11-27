Confira a previsão de vidente para Flamengo x Palmeiras na Final da Libertadores

Previsão de vidente para Palmeiras x Flamengo na Final da Libertadores 2025. ( Foto: GIlvan de Souza/Flamengo)

Veja a previsão de vidente para Flamengo x Palmeiras na final da Libertadores 2025, que acontece neste sábado (29), no Estádio Monumental U, em Lima, no Peru.

Além de brigar, indiretamente, pelo título do Brasileirão 2025, as duas equipes medem forças na final da competição, fazendo reedição do confronto de 2021, que ocorreu no Estádio Centenario, em Montevidéu, no Uruguai, quando o Palmeiras se sagrou campeão com uma vitória por 2x1 na prorrogação.

Previsão de vidente para Flamengo x Palmeiras na final da Libertadores 2025

Em uma análise feita em vídeo publicado nas redes sociais, a vidente MF Tarot fez suas projeções para a aguardada final da Copa Libertadores 2025, que colocará frente a frente Palmeiras e Flamengo.

De acordo com o vídeo compartilhado em seu canal no YouTube, a leitura das cartas indica uma energia consideravelmente mais favorável ao Palmeiras na disputa pelo título continental.

A vidente detalhou que, apesar de o Flamengo demonstrar um bom desempenho na etapa inicial do jogo, enfrentará grandes obstáculos no segundo tempo.

"Apesar de tentar ser muito agressivo, trazer essa estabilidade no primeiro tempo, mostra também um time que me parece mais parado e não atingindo o que precisa realmente no segundo tempo. O segundo tempo me mostra uma dificuldade muito grande, uma instabilidade", explicou MF Tarot sobre o panorama do time carioca.

Em contraste, o Palmeiras é visto em um momento de profunda renovação. A leitura destaca a força tática e a inteligência como fatores decisivos para o clube paulista.

"Palmeiras já vem de uma transformação muito positiva, né? Vem uma mudança muito forte. Tem muita parte racional de tática. Então, vai ser um time que vai se comunicar muito e vai usar muito a tática, muita inteligência", afirmou a vidente.

A previsão culmina com a visão de triunfo palmeirense, simbolizada pela carta que traz felicidade e vitória: "Para a carta 'criança' vir no final e trazer alegria, trazer um presente, trazer algo muito positivo".

Palmeiras x Flamengo na Libertadores ao vivo

A final da Libertadores 2025, entre Flamengo e Palmeiras contará com diversas transmissões, tanto na TV Aberta quanto na TV Fechada e canais de streaming. Confira:

Disney+:streaming ao vivo

Globo: TV Aberta

GETV: Youtube

ESPN: TV fechada

SBT: TV aberta

Paramount+:streaming ao vivo

Caminho do Palmeiras para Final da Libertadores

A jornada do Palmeiras até a final da Libertadores 2025 foi marcada por atuações sólidas e uma grande virada.

Oitavas de Final: O Verdão iniciou sua fase de mata-mata com uma vitória tranquila sobre o Universitario (Peru), aplicando um placar agregado de 4 a 0.

iniciou sua fase de mata-mata com uma vitória tranquila sobre o Universitario (Peru), aplicando um placar agregado de 4 a 0. Quartas de Final: Em um confronto de peso, a equipe comandada por Abel Ferreira superou o tradicional River Plate (Argentina), garantindo a classificação com um placar total de 5 a 2 após os duelos realizados na Argentina e no Brasil.

superou o tradicional River Plate (Argentina), garantindo a classificação com um placar total de 5 a 2 após os duelos realizados na Argentina e no Brasil. Semifinal: O maior obstáculo surgiu contra a LDU (Equador). Na partida de ida, disputada na altitude de Quito, o Palmeiras sofreu uma dura derrota de 3 a 0. No entanto, o Porco protagonizou uma virada histórica no Allianz Parque, goleando o time equatoriano por 4 a 0 e assegurando sua vaga na final para enfrentar o rival Flamengo.

O Caminho do Flamengo

O Flamengo também trilhou um percurso com momentos de tensão até garantir seu lugar na decisão.

Oitavas de Final: O Mengão teve uma classificação mais tranquila, eliminando o Internacional com um placar agregado de 3 a 0, sem precisar sair do Brasil.

O teve uma classificação mais tranquila, eliminando o Internacional com um placar agregado de 3 a 0, sem precisar sair do Brasil. Quartas de Final: O desafio aumentou contra o Estudiantes (Argentina). Em um confronto apertado, a classificação só veio através da disputa por pênaltis, onde a atuação do goleiro argentino Rossi foi crucial para a vitória rubro-negra.

O desafio aumentou contra o Estudiantes (Argentina). Em um confronto apertado, a classificação só veio através da disputa por pênaltis, onde a atuação do goleiro argentino Rossi foi crucial para a vitória rubro-negra. Semifinal: Novamente com Rossi em destaque, o time do treinador Filipe Luís enfrentou o Racing (Argentina). O Flamengo conquistou uma importante vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Maracanã. No Estadio Presidente Perón, em Buenos Aires, a equipe brasileira demonstrou resiliência. Apesar de o Racing ter tido vantagem numérica por quase todo o segundo tempo, o bloqueio defensivo montado pelo Flamengo se mostrou impenetrável, garantindo o empate e a progressão do time carioca para a final.