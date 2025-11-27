Flamengo desembarca em Lima para final da Libertadores e multidão recepciona o time no hotel

No momento em que o ônibus com a delegação chegou ao hotel, a torcida do Flamengo fez a festa com fogos de artifícios e sinalizadores

Torcida do Flamengo na recepção ao time em Lima, no Peru (Adriano Fontes / Flamengo)

O Flamengo desembarcou na cidade de Lima, na noite desta quarta-feira, para a disputa do título da Copa Libertadores contra o Palmeiras, e foi recebido com muita euforia nas ruas da capital peruana.

No momento em que o ônibus com a delegação chegou ao hotel, a torcida carioca fez a festa com fogos de artifícios e sinalizadores. Centenas de fãs "brigaram" por um espaço para recepcionar os atletas. Os defensores Danilo e Léo Pereira e o jovem atacante Wallace Yan pararam para tirar fotos e ter um breve contato com os torcedores.

Para este confronto que vale o tetracampeonato do principal torneio sul-americano, o técnico Filipe Luís levou todos os jogadores. O centroavante Pedro, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda e tem remotas chances de entrar na final, seguiu com o grupo. O atacante equatoriano Gonzalo Plata, expulso contra o Racing no compromisso de volta das semifinais, e suspenso para esta partida, também viajou.

Com o título brasileiro praticamente assegurado, (a equipe rubro-negra tem uma vantagem de cinco pontos para o vice-líder Palmeiras restando duas rodadas), o Flamengo vai cumprir o planejamento para preparar a equipe.

O time vai utilizar o CT da seleção peruana para treinar nesta quinta e também na sexta-feira, quando Filipe Luís vai definir os titulares para o embate contra o Palmeiras.

Além da relevância natural que envolve uma conquista de Libertadores, o troféu deste ano tem um atrativo a mais. Quem der a volta olímpica vai se tornar o primeiro clube brasileiro a ostentar quatro títulos de Libertadores. Os palmeirenses levantaram a taça nas edições de 1999, 2020 e 2021. Já os cariocas soltaram os grito de campeão em 1981, 2019 e 2022.