Vidente faz previsão para Flamengo x Palmeiras na final da Libertadores 2025

Confira a previsão de Vidente para Final da Libertadores entre Flamengo x Palmeiras

Previsão de vidente para Palmeiras x Flamengo na Final da Libertadores 2025. ( Foto: GIlvan de Souza/Flamengo)

Videntes fizeram previsão para a Final da Libertadores 2025 entre Flamengo x Palmeiras, que acontece no próximo sábado (29), no Estádio Monumental U, em Lima, no Peru.

Esta será a reedição da final de 2021, que ocorreu no Estádio Centenario, em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, o Palmeiras se sagrou campeão com uma vitória por 2x1 na prorrogação.

A vidente MF Tarot, em vídeo compartilhado no YouTube, fez sua previsão para a final entre o Verdão e o Mengão. Segundo a previsão feita por ela, o Palmeiras está com uma energia muito mais favorável para ser o campeão da Libertadores 2025.

Ela explicou que o Flamengo, apesar de começar bem o primeiro tempo, terá mais dificuldades na segunda etapa.

"Então, apesar de tentar ser muito agressivo, trazer essa estabilidade no primeiro tempo, mostra também um time que me parece mais parado e não atingindo o que precisa realmente no segundo tempo. O segundo tempo me mostra uma dificuldade muito grande, uma instabilidade", declarou.

"Palmeiras já vem de uma transformação muito positiva, né? Vem uma mudança muito forte.Tem muita parte racional de tática. Então, vai ser um time que vai se comunicar muito e vai usar muito a tática, muita inteligência. Para a carta 'criança' vir no final e trazer alegria, trazer um presente, trazer algo muito positivo", afirmou.

Palmeiras x Flamengo na Libertadores ao vivo

O jogo terá vários canais de transmissão, tanto na TV Aberta quanto na TV Fechada e canais de streaming. Confira:

Disney+:streaming ao vivo

Globo: TV Aberta

GETV: Youtube

ESPN: TV fechada

SBT: TV aberta

Paramount+:streaming ao vivo

Brasileiros dominam a Libertadores

Com dois brasileiros em uma final pela 2ª vez seguida, o campeão será o 7º campeão do Brasil em sequência. A última vez que um time não brasileiro levantou o troféu da Libertadores foi em 2018, quando o River Plate venceu o Boca Juniors, em partida realizada no Santiago Bernabéu. Confira a sequência:

Libertadores 2025: Flamengo x Palmeiras;

Libertadores 2024: Botafogo 3 x 1 Atlético-MG;

Libertadores 2023: Fluminense 2 x 1 Boca Juniors;

Libertadores 2022: Flamengo 1 x 0 Athletico;

Libertadores 2021: Palmeiras 2 x 1 Flamengo;

Libertadores 2020: Palmeiras 1 x 0 Santos;

Libertadores 2019: Flamengo 2 x 1 River Plate.

Caminho do Palmeiras

Para chegar até a final da Libertadores, o Palmeiras venceu o Universitario (Peru) com placar agregado de 4-0 no confronto. Depois, o Verdão eliminou o River Plate (ARG) por 5-2 após jogos na Argentina e no Brasil.

Na semifinal veio o maior desafio da equipe comandada por Abel Ferreira, a LDU. O Palmeiras perdeu a partida de ida, na altitude, por 3 a 0. No jogo de volta, realizado no Allianz Parque, o 'Porco' conseguiu a virada e, ao derrotar o time equatoriano por 4 a 0, garantiu vaga na final para enfrentar o Flamengo.

Caminho do Flamengo

O Flamengo também passou por alguns sustos no caminho até Lima. Nas oitavas, não precisou sair do Brasil para eliminar o Internacional por 3-0. Nas quartas, por outro lado, o Mengão passou sufoco e só conseguiu eliminar o Estudiantes (ARG) nos pênaltis com destaque para atuação do goleiro argentino Rossi.

Já nas semifinal, Rossi também voltou a ser destaque. Desta vez, o time do treinador Filipe Luís venceu jogo de ida contra o Racing (ARG) no Maracanã por 1-0 e foi para Argentina com vantagem no placar.

No Estadio Presidente Perón, em Buenos Aires, o Racing teve vantagem numérica por quase todo segundo tempo. Mesmo assim, a equipe argentina não conseguiu superar o bloqueio montado pelo Flamengo e o time brasileiro avançou para a final.