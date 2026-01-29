Beto Lago: "Ficou para sábado a definição do segundo semifinalista do Estadual"

Gustavo Coutinho (Sport), Vagner Love (Retrô) e Patrick Allan (Santa Cruz) (Rafael Melo/ FPF)

Ficou para o sábado a definição do segundo classificado direto às semifinais do Estadual – já que o Náutico, termina na liderança da primeira fase. Todas as atenções se concentram em dois jogos: o Clássico das Multidões, entre Sport e Santa Cruz, na Ilha do Retiro, e o confronto entre Retrô e Vitória das Tabocas, na Arena de Pernambuco. Na rodada de ontem, o Sport voltou a tropeçar fora de casa ao empatar com o Maguary, em Bonito. Um resultado que pesa na tabela e, mais do que isso, escancara fragilidades recorrentes de um time instável, que ainda não convence coletivamente. No Arruda, o Santa Cruz fez muito bem o dever de casa: goleou o Jaguar, respirou na competição e ganhou confiança, ainda que contra um adversário tecnicamente frágil. Já nos Aflitos, o Retrô mostrou organização e competitividade ao vencer o Náutico, quebrar a sequência perfeita do líder e se manter vivo na briga. Sport e Retrô somam 11 pontos, um a mais que o Santa Cruz. Se vencerem seus jogos, vão para a disputa no saldo de gols – 6 a 4 para o Leão. Enquanto isso, o Tricolor precisa vencer o Sport e torcer para a Fênix tropeçar diante do Vitória, outro clube que encara a rodada final sonhando com a segunda fase. Há emoção, é verdade. Mas também há um alerta claro: nenhuma das três equipes chega pronta. Falta solidez, sobram ajustes e tem o detalhe que o prazo de inscrição se encerra amanhã. Depois disso, não há mais margem. Será disputar o título pernambucano com o elenco que se montou – seja por conveniência ou por omissão.

O Sport deixou Bonito com uma impressão ainda mais preocupante. E a análise precisa ir além do empate com o Maguary. Os problemas estão escancarados na formação do elenco. O goleiro não passa confiança, a direita é problemática, os volantes não marcam forte e o atacante de área segue perdendo gols. Não é apenas uma questão de ajuste tático ou de tempo de trabalho. É limitação de elenco. Quem está hoje no grupo não passa a confiança necessária para uma temporada longa, pesada e marcada pela obrigação de retorno à elite.

O fator William Júnior

No Arruda, mais do que o passeio sobre o frágil Jaguar, a goleada do Santa Cruz evidenciou um acerto tardio: a entrada de William Júnior. Destaque do jogo, o meia era um pedido unânime da torcida e de setores internos, mas a rigidez tática de Marcelo Cabo barrou sua utilização. Preso a conceitos que custaram seu cargo, o ex-técnico ignorou uma solução que estava à mão. Agora, sob nova perspectiva, a goleada resgata a esperança de que o Tricolor pode, sim, ganhar sobrevida neste Estadual.

Fênix derruba invencibilidade do Timbu

O Retrô foi cirúrgico nos Aflitos e encerrou a invencibilidade do Náutico ao vencer por 1x0. O Timbu teve volume ofensivo no primeiro tempo, mas pecou na efetividade e sentiu a ausência de Dodô na segunda etapa. O Retrô, organizado e competitivo, marcou com Douglas Santos no primeiro tempo e poderia ter ampliado, não fosse os vários impedimentos de Vagner Love. Derrota que não apaga a campanha do Náutico, mas liga o sinal de alerta. Para o Retrô, é mais que três pontos: é afirmação.



