Sintonia perfeita: Patrick Allan e Willian Júnior lideram goleada do Santa Cruz contra o Jaguar

Patrick Allan e Willian Júnior, meias do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz encontrou a combinação perfeita no meio-campo e goleou o Jaguar por 6 a 0 nesta quarta-feira (28), pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. O destaque da partida ficou por conta da dupla de meias Patrick Allan e Willian Júnior, escalados como titulares juntos pela primeira vez. Apesar do hat-trick de Quirino, os dois comandaram o meio-campo e foram protagonistas da vitória.

A sintonia entre os dois se traduziu em gols e assistências: Patrick Allan marcou um gol e deu uma assistência, enquanto Willian Júnior balançou as redes uma vez e distribuiu três passes para gol. “Muito feliz pela partida e pela vitória. Sair com um resultado de seis gols não é comum, e precisávamos disso para retomar a confiança. Só tenho a agradecer por ter feito o gol e contribuído com as assistências”, disse Willian Júnior.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Patrick Allan ressaltou a importância da parceria. “Desde que cheguei, venho falando que o Willian é um jogador excepcional. Atuar ao lado dele facilita as coisas. Hoje conseguimos nos entender muito bem, com gols e assistências. Isso é ótimo para o crescimento da equipe”, destacou.

Com a dupla em destaque, o Santa Cruz voltou a mostrar um futebol convincente e ocupa agora a terceira posição no estadual, com 10 pontos. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Sport, no sábado (31), às 16h30, na Ilha do Retiro.

