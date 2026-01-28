Sintonia perfeita: Patrick Allan e Willian Júnior lideram goleada do Santa Cruz contra o Jaguar
Patrick Allan e Willian Júnior transformam o meio-Campo em arma do Santa Cruz
Publicado: 28/01/2026 às 19:01
Patrick Allan e Willian Júnior, meias do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
O Santa Cruz encontrou a combinação perfeita no meio-campo e goleou o Jaguar por 6 a 0 nesta quarta-feira (28), pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. O destaque da partida ficou por conta da dupla de meias Patrick Allan e Willian Júnior, escalados como titulares juntos pela primeira vez. Apesar do hat-trick de Quirino, os dois comandaram o meio-campo e foram protagonistas da vitória.
Patrick Allan ressaltou a importância da parceria. “Desde que cheguei, venho falando que o Willian é um jogador excepcional. Atuar ao lado dele facilita as coisas. Hoje conseguimos nos entender muito bem, com gols e assistências. Isso é ótimo para o crescimento da equipe”, destacou.
Com a dupla em destaque, o Santa Cruz voltou a mostrar um futebol convincente e ocupa agora a terceira posição no estadual, com 10 pontos. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Sport, no sábado (31), às 16h30, na Ilha do Retiro.