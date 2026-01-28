° / °
Nacional
COPA DO BRASIL 2026

Copa do Brasil 2026: veja adversários de Santa Cruz, Sport e Retrô

Confira os adversários de Santa Cruz, Sport e Retrô

Igor Fonseca

Publicado: 28/01/2026 às 16:17

Veja adversários de Santa Cruz, Sport e Retrô na Copa do Brasil 2026. /Foto: Nelson Terme/CBF

A CBF realizou, na tarde desta quarta-feira (28), o sorteio da segunda fase da Copa do Brasil, definindo adversários de Santa Cruz, Sport e Retrô.

Adversário do Sport na Copa do Brasil

O Sport foi sorteado para enfrentar o vencedor de Sampaio Correia (RJ) x Desportiva (ES), com o Leão da Ilha jogando fora de casa.

Adversário do Santa Cruz na Copa do Brasil

 Enquanto o rubro-negro viaja, o Santa Cruz recebe o Sousa (PB) em casa. 

Adversário do Retrô na Copa do Brasil

O Retrô vai enfrentar o Uberlândia (MG), com o time pernambucano jogando em casa. 

Jogos dos times de Pernambuco na Copa do Brasil 2026

  • Sport x Sampaio Corrêa (RJ)/Desportiva (ES);
  • Santa Cruz x Sousa (PB);
  • Retrô x Uberlândia (MG);
  • Maguary-PE x Laguna-RN para enfrentar o Fortaleza. 

Critérios de entrada na competição

De acordo com o regulamento, a CBF estabelece três critérios para o ingresso dos clubes no torneio:

  • Critério 1: clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, que entram diretamente na quinta fase;
  • Critério 2: campeões das copas regionais, além dos campeões da Série C e da Série D;
  • Critério 3: clubes classificados por meio dos campeonatos estaduais.

 

copa do brasil , Retrô , Santa Cruz , Sport
