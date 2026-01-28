Copa do Brasil 2026: veja adversários de Santa Cruz, Sport e Retrô
Confira os adversários de Santa Cruz, Sport e Retrô
Publicado: 28/01/2026 às 16:17
Veja adversários de Santa Cruz, Sport e Retrô na Copa do Brasil 2026. (Foto: Nelson Terme/CBF)
A CBF realizou, na tarde desta quarta-feira (28), o sorteio da segunda fase da Copa do Brasil, definindo adversários de Santa Cruz, Sport e Retrô.
Adversário do Sport na Copa do Brasil
O Sport foi sorteado para enfrentar o vencedor de Sampaio Correia (RJ) x Desportiva (ES), com o Leão da Ilha jogando fora de casa.
Adversário do Santa Cruz na Copa do Brasil
Enquanto o rubro-negro viaja, o Santa Cruz recebe o Sousa (PB) em casa.
Adversário do Retrô na Copa do Brasil
O Retrô vai enfrentar o Uberlândia (MG), com o time pernambucano jogando em casa.
Jogos dos times de Pernambuco na Copa do Brasil 2026
- Sport x Sampaio Corrêa (RJ)/Desportiva (ES);
- Santa Cruz x Sousa (PB);
- Retrô x Uberlândia (MG);
- Maguary-PE x Laguna-RN para enfrentar o Fortaleza.
Critérios de entrada na competição
De acordo com o regulamento, a CBF estabelece três critérios para o ingresso dos clubes no torneio:
- Critério 1: clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, que entram diretamente na quinta fase;
- Critério 2: campeões das copas regionais, além dos campeões da Série C e da Série D;
- Critério 3: clubes classificados por meio dos campeonatos estaduais.