Copa do Brasil 2026: veja adversários de Santa Cruz, Sport e Retrô

Confira os adversários de Santa Cruz, Sport e Retrô

Veja adversários de Santa Cruz, Sport e Retrô na Copa do Brasil 2026. (Foto: Nelson Terme/CBF)

A CBF realizou, na tarde desta quarta-feira (28), o sorteio da segunda fase da Copa do Brasil, definindo adversários de Santa Cruz, Sport e Retrô.

Adversário do Sport na Copa do Brasil

O Sport foi sorteado para enfrentar o vencedor de Sampaio Correia (RJ) x Desportiva (ES), com o Leão da Ilha jogando fora de casa.

Adversário do Santa Cruz na Copa do Brasil

Enquanto o rubro-negro viaja, o Santa Cruz recebe o Sousa (PB) em casa.

Adversário do Retrô na Copa do Brasil

O Retrô vai enfrentar o Uberlândia (MG), com o time pernambucano jogando em casa.

Jogos dos times de Pernambuco na Copa do Brasil 2026

Sport x Sampaio Corrêa (RJ)/Desportiva (ES);

Santa Cruz x Sousa (PB);

Retrô x Uberlândia (MG);

Maguary-PE x Laguna-RN para enfrentar o Fortaleza.





Critérios de entrada na competição

De acordo com o regulamento, a CBF estabelece três critérios para o ingresso dos clubes no torneio: