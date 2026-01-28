Náutico perde para o Retrô nos Aflitos e encerra invencibilidade no Pernambucano

Após cinco vitórias, o Náutico foi derrotado por 1 a 0 pela Fênix de Camaragibe nesta quarta-feira (28)

Partida entre Náutico x Retrô nos Aflitos (Rafael Vieira/CNC)

Chegou ao fim o 100% de aproveitamento do Náutico no Campeonato Pernambucano 2026. Nesta quarta-feira (28), o Timbu foi derrotado pelo Retrô por 1 a 0 nos Aflitos, em partida válida pela 6ª rodada do Estadual, e chegou ao seu primeiro revés em 2026. O gol da Fênix de Camaragibe foi marcado pelo atacante Douglas Santos, no primeiro tempo.

Já classificado diretamente para as semifinais e com a 1ª posição garantida do Pernambucano, o Náutico estacionou nos 15 pontos conquistados e cumpre tabela na última rodada contra Vitória. O Retrô, por sua vez, assumiu o 3º lugar, com 11 pontos, e enfrentará o Decisão de olho no G2 da competição. Todas as partidas da última rodada da primeira fase ocorrem simultaneamente no sábado (31), às 16h30.

O jogo



Com praticamente força máxima nos Aflitos, o Náutico já iniciou a partida aplicando uma forte pressão sobre o Retrô. Com apenas cinco minutos de jogo, Arnaldo apareceu na área e já obrigou o goleiro Paulo Ricardo a trabalhar. Com 12 minutos, foi a vez de Yuri Alves cobrar falta e parar na defesa do arqueiro da Fênix.

O Timbu seguiu chegando com facilidade no gol do Retrô e teve a chance de abrir o placar com Yuri Silva, que colocou a bola para as redes, mas a jogada foi impugnada por um impedimento milimétrico de Júnior Todinho na origem do lance.

O Retrô conseguiu diminuir o ímpeto ofensivo alvirrubro no decorrer do primeiro tempo, chegando a produzir boas investidas ofensivas, mas sem chances concretas de gol.

Na marca dos 34 minutos, a Fênix de Camaragibe foi cirúrgica na chance criada. O atacante Vágner Love recebeu bola nas costas da defesa alvirrubra e acertou passe preciso para Douglas Santos, que finalizou com o gol vazio para o fundo das redes.



O Náutico sentiu o gol sofrido e viu o Retrô se tornar o protagonista das ações ofensivas . Na reta final da primeira etapa, o Timbu voltou a aumentar o volume de jogo e se aproximou do gol de empate. Com Vinícius acetando a trave e Júnior Todinho parando no corte da defesa em cima da linha, o Retrô segurou o resultado e foi para o intervalo em vantagem nos Aflitos.

Segundo tempo



O Náutico voltou para a segunda etapa enfrentando mais dificuldades para construir as jogadas de ataque, diferentemente da forte pressão no final da primeira tempo. Buscando melhorar o sistema ofensivo, o técnico Hélio dos Anjos promoveu a entrada de Felipe Saraiva no lugar de Juninho, trazendo Vinícius para atuar pelo meio.

Já na marca dos 15 minutos, o Retrô desperdiçou uma valiosa chance no contra-ataque. Explorando a linha alta de defesa do Náutico, o meia Luiz saiu cara a cara com Muriel e finalizou para fora do gol.

O Retrô seguiu apresentando um bom comportamento defensivo durante toda a segunda etapa e não permitiu que o Náutico exercesse forte pressão em busca do gol de empate. A equipe visitante continuou próxima do segundo gol em jogadas de contra-ataque, inclusive tendo um gol anulado por impedimento já na reta final.



Ficha do jogo

Náutico: 0

Muriel, Arnaldo (Ramon Carvalho), Mateus Silva, Wanderson e Yuri Silva; Samuel, Wenderson (Luiz Feliep) e Juninho (Felipe Saraiva); Vinícius , Júnior Todinho (Rosa) e Paulo Sérgio (Samuel Otusanya). Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Retrô: 1

Paulo Ricardo; David Junio, Rayan, Dankler e Lucas Sampaio (Wesley Junio); Kadi, Radsley e Luiz (Danilo); Douglas Santos (Ericson), Diego Guerra (Fabrício) e Vágner Love. Técnico: Jamesson Andrade.

Gol: Douglas Santos (34’ / 1T)

Cartões amarelos: Rayan, Luiz, Lucas Sampaio, Wesley Junio (Retrô); Júnior Todinho, Yuri Silva (Náutico)

Local: Estádio dos Aflitos

Competição: Campeonato Pernambucano 2026

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima

Assistentes: Humberto Martins Dias Silva e Tulio de Farias Ribeiro Caldas

Quarto árbitro: Maximiniano Fagundes de Assuncão

VAR: Anderson Marques

AVAR: Bruno Vieira