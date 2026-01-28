Roger valoriza ponto do Sport contra o Maguary, mas vê comportamento "abaixo do esperado"

Roger Silva, técnico do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport deixou Bonito com um ponto na bagagem após empatar em 1 a 1 com o Maguary, na tarde desta quarta-feira (28), no Estádio Arthur Tavares de Melo, pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano. Apesar de ter atuado com um jogador a mais durante parte do segundo tempo, o Leão encontrou dificuldades para furar a defesa adversária e precisou buscar o empate apenas na reta final da partida.

Na avaliação do técnico Roger Silva, o resultado deve ser valorizado, mas o desempenho rubro-negro ficou aquém do esperado. O comandante reconheceu a dificuldade do confronto e elogiou o adversário, destacando o bom trabalho desenvolvido pelo Maguary.

“Eu acredito que o campeonato é difícil. Uma equipe ou outra está um pouco abaixo, mas, desde o começo da semana, tenho dito que é uma equipe de bons jogadores, bem treinada, e que vem fazendo um bom trabalho”, afirmou.

O Maguary abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo, com Ítalo, em cobrança de pênalti após erro na saída de bola do goleiro Halls. Revelado na base do Sport, o camisa 8 acabou sendo expulso aos 21 minutos da etapa final, deixando o Azulão com um a menos. A superioridade numérica, no entanto, não foi suficiente para que o Leão construísse uma virada, e o empate só veio aos 36 minutos, também de pênalti, convertido por Gustavo Coutinho.

Para Roger, o principal ponto negativo foi o comportamento da equipe, especialmente nos aspectos físico e mental, em meio à maratona de jogos e às condições adversas encontradas em Bonito.

"Acho que o negativo é sobre nós. Nosso comportamento foi abaixo do esperado. Talvez a parte física tenha pesado, terceiro jogo seguido, e aí a gente tem que ressaltar que alguns atletas estão chegando e tendo que jogar, outros com uma sequência de três jogos. Horário, gramado, que estava ruim para todos na partida... não dá para vir aqui e ficar culpando isso. Eu esperava um pouquinho mais nosso: mais duelos, mais lucidez no terço final", analisou.

Apesar disso, o treinador destacou a postura da equipe na reta final do jogo, quando passou a pressionar mais intensamente em busca do empate.

“No final, fomos muito melhores. Se não me engano, 17 finalizações, nove no alvo. Poderíamos ter feito o gol, impedimentos no detalhe. É valorizar o ponto”, completou.

Próximo compromisso é o Clássico das Multidões

Agora, o foco do elenco rubro-negro se volta para o Clássico das Multidões contra o Santa Cruz, marcado para este sábado (31), às 16h30, na Ilha do Retiro. 16 mil torcedores leoninos já estão garantidos.

Empolgado com a mobilização da torcida, Roger Silva projetou um grande ambiente no estádio e prometeu uma atuação melhor.

“É limpar a mente agora e pensar no clássico. A gente projeta um clássico extremamente difícil, mas eu estou muito feliz de receber a informação de que vendemos mais de 15 mil ingressos. Nossa casa vai estar cheia. Estou com saudade daquela Ilha do jeito que eu conheço e pode ter certeza que vamos entregar uma atuação muito melhor do que a de hoje”, finalizou.