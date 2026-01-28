Com Arruda vazio, Santa Cruz goleia Jaguar e afasta crise no Campeonato Pernambucano
Santa Cruz goleia Jaguar e afasta crise no Campeonato Pernambucano
Publicado: 28/01/2026 às 18:08
Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
Diante de um Arruda vazio, o Santa Cruz finalmente apresentou um futebol convincente e goleou o Jaguar por 6 a 0, nesta quarta-feira (28), pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. Os gols foram marcados por Patrick Allan, Willian Júnior, Quirino — autor de três gols — e Vitinho. O Tricolor do Arruda voltou a unir desempenho e êxito em campo.
O JOGO
Em meio à crise de resultados no Estadual e com as arquibancadas vazias do estádio do Arruda, o Santa Cruz entrou em campo com a missão de espantar os maus resultados e voltar a apresentar um bom futebol.
E antes de o relógio completar um minuto de jogo, a Cobra Coral abriu o marcador. Em jogada trabalhada da direita para a esquerda, Vitinho inverteu a bola para Alex Ruan, que serviu Willian Júnior. O meia cruzou, Quirino fez o corta-luz e Patrick Allan completou para o fundo das redes: 1 a 0. E o início fulminante continuou. Em erro na saída de bola do Jaguar, Willian Júnior aproveitou, roubou a bola e finalizou com a perna esquerda para o fundo do gol: 2 a 0.
E por pouco o Jaguar não diminuiu o placar. Anderson São João roubou a bola na saída do Santa Cruz, avançou pela área e finalizou, mas parou em Rokenedy. No rebote, Erik marcou, mas estava impedido, e o gol foi anulado.
Apesar de ter diminuído o ímpeto inicial, a Cobra Coral voltou a dar o bote. Em bela jogada, Willian Júnior tocou para Patrick Allan, que devolveu de letra para o meia, que encontrou Quirino na área. O atacante finalizou para o fundo das redes: 3 a 0. Em boa subida de Israel pela direita, passou para Patrick Allan, que encontrou Vitinho. O atacante cortou a marcação e bateu rasteiro para marcar: 4 a 0.
SEGUNDO TEMPO
Sem deixar o ritmo cair, o Santa Cruz voltou para o segundo tempo de forma intensa, com disposição para ampliar o marcador. Em boa trama pelo lado direito, Vitinho serviu Israel, que cruzou para Quirino. O atacante cabeceou, mas Igor Leonardo fez a defesa. No rebote, o próprio centroavante finalizou para o fundo do gol: 5 a 0. Três minutos depois, Willian Júnior acionou Quirino, que, de longa distância, percebeu o goleiro adiantado, bateu de primeira e marcou um golaço no Arruda. Foi o terceiro dele na partida: 6 a 0.
A partir daí, o Santa Cruz passou a controlar o jogo, mantendo a posse de bola e buscando espaços para ampliar o placar. Quase marcou novamente: Robinho arriscou de bicicleta, mas o goleiro Igor Leonardo fez boa defesa. O Santa Cruz goleou o Jaguar e espantou a crise das bandas do Arruda.
FICHA DA PARTIDA:
SANTA CRUZ 6
Rokenedy; Israel (Pedro Costa), Ianson, Eurico e Alex Ruan; Wagner Balotelli (Pedro Favela), Andrey (Gabriel Galhardo) e Patrick Allan; Willian Júnior (Robinho), Vitinho e Quirino (Matheus Régis). Técnico: Marcelo Cabo.
JAGUAR 0
Igor Leonardo; Medina, Guilherme, Paulo Miranda e Nilson Júnior (Rafael Cruz); Anderson São João (Leílson) (Jailton), Gil Mineiro, Ruan Pablo e Lelê (Léo Mago); Édson Silva (Wallace) e Erik. Técnico: Bruno Rodrigues.
Local: Estádio do Arruda, no Recife
Árbitro: Hugo Figueiredo
Assistentes: José Daniel e Wagner Cabral
Cartões amarelo: Andrey, Pedro Favela (STA); Gil Mineiro, Ruan Pablo (JAG)
Gols: Patrick Allan (01'/1º), Willian Júnior (05'/1º), Quirino (30'/1º) (10'/2º) (13'/2º), Vitinho (39'/1º)(STA)