Sport fica com um a mais no segundo tempo e empata com o Maguary em Bonito
Ítalo, autor do gol do Azulão que abriu o placar da partida, foi expulso na segunda etapa; o Leão chegou ao empate com Gustavo Coutinho, de pênalti
Publicado: 28/01/2026 às 17:26
Maguary x Sport, jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano 2026, em Bonito (Paulo Paiva/Sport Recife)
O Sport empatou com o Maguary na tarde desta quarta-feira (28), no Estádio Arthur Tavares de Melo, em Bonito. A bola rolou às 15h, pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano, a penúltima da primeira fase.
O goleiro Halls, do lado rubro-negro, cometeu um pênalti em erro de saída de bola, aos dois minutos da primeira etapa, e o Azulão converteu com Ítalo. O camisa 8 do Maguary ainda foi expulso aos 21 minutos do segundo tempo, o que fez o Leão se aproveitar da superioridade numérica e buscar o gol de empate com Gustavo Coutinho, de pênalti, aos 37 minutos.
O resultado impede o Sport de alcançar a liderança do Pernambucano na última rodada da primeira fase, agora assegurada pelo Náutico. O Leão soma 11 pontos, na vice-colocação, enquanto o rival alvirrubro tem 15, até o fechamento da rodada na noite desta quarta.
O Maguary, que ainda não sabe o que é vencer em seus domínios, é o 5º colocado, com seis pontos.
O próximo compromisso do Sport é o Clássico das Multidões diante do Santa Cruz, na Ilha do Retiro. O jogo está marcado para acontecer no sábado (31), às 16h30. Já o Maguary, no mesmo dia e horário, enfrenta o Jaguar, nos Aflitos.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.
O JOGO
A proposta do Maguary no jogo era pressionar e não se intimidar diante do Sport, e deu resultado. A equipe começou melhor a partida e conseguiu um pênalti logo aos dois minutos. O Azulão apertou a saída de bola rubro-negra e foi eficiente.
O goleiro Halls se atrapalhou na reposição e cometeu a infração sobre o atacante Erick Cunha. Na cobrança, aos quatro minutos, Ítalo deslocou o goleiro leonino e abriu o placar para o Maguary.
O camisa 8 do time de Bonito é revelado nas categorias de base do Sport e chegou a atuar em 29 partidas com a camisa rubro-negra.
O Maguary seguiu pressionando, tentando não deixar o Sport impor seu jogo, mas também se impondo em campo, com troca de passes e investidas pelos lados. Ainda no primeiro tempo, o técnico Sued Lima precisou fazer duas mudanças forçadas por lesão no Azulão.
O Sport pouco assustou. Teve finalizações de Gustavo Coutinho, sem muito perigo, e também de Pedro Martins, que arriscou de fora da área, mas a bola passou ao lado esquerdo da meta do goleiro Juliano.
Nos acréscimos da primeira etapa, Coutinho voltou a aparecer e teve a melhor chance rubro-negra nos primeiros 45 minutos, mas novamente desperdiçou. Após receber cruzamento, subiu sozinho e cabeceou por cima do gol. Assim, o Sport foi para o intervalo em desvantagem no placar, enquanto o Maguary conquistava uma vitória importantíssima até aquele momento.
SEGUNDO TEMPO
O Sport voltou do intervalo com duas mudanças, tentando reverter o placar negativo, e mexeu no meio-campo com as entradas de Marlon Douglas e Carlos de Pena. Aos cinco minutos, Yago Felipe bateu colocado e obrigou Juliano a fazer uma boa defesa. O Maguary viu o adversário crescer e passou a se fechar.
Ítalo, autor do gol do Azulão, foi expulso aos 21 minutos e deixou o clube de Bonito com um jogador a menos.
Pouco criativo até a metade do segundo tempo, o Sport de Roger Silva não conseguia aproveitar as oportunidades. Sem corrigir os erros ofensivos da equipe, o treinador passou a lançar mão das opções ofensivas que tinha à disposição no banco e apostou nas bolas alçadas na área do Maguary. O Leão chegou a ficar com cinco atacantes em campo e penou até o plano funcionar.
Aos 36 minutos, pênalti para o Sport. O árbitro Tiago Nascimento viu toque de mão do zagueiro Maurício e apontou para a marca da cal. Gustavo Coutinho assumiu a responsabilidade, bateu firme e empatou para o Leão da Ilha.
O jogo ganhou emoção na reta final, com o placar igualado e as duas equipes em busca da vitória. Aos 51 minutos, o Maguary teve a chance de desempatar. Bruno Vinícius saiu frente a frente com Halls, cavou por cima do goleiro rubro-negro e, quando a bola já se encaminhava para o gol, o zagueiro Marcelo Ajul apareceu para cortar e salvar o Sport. Fim de jogo, com um ponto para cada lado.
FICHA DA PARTIDA
MAGUARY: Juliano; Eduardo Ribeiro, Maurício, Eduardo Guedes e Fontes; Bruno Vinícius, Ítalo e Memo (Iago Felipe); Júlio César (Mayco Félix), Kanu (Nathan Silva) e Erick Cunha (Francisco/Jalysson). Técnico: Sued Lima.
SPORT: Halls; Matheus Alexandre (Augusto Pucci), Marcelo Ajul, Ramon Menezes e Felipinho (Davi Gabriel); Zé Gabriel (Marlon Douglas), Pedro Martins (Carlos de Pena) e Yago Felipe (Zé Roberto); Chrystian Barletta, Gustavo Maia e Gustavo Coutinho. Técnico: Roger Silva.
Local: Estádio Arthur Tavares de Melo, em Bonito
Horário: 15h
Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos (PE)
Assistentes: José Romão da Silva Neto (PE) e Manoel Barbosa Da Silva Neto (PE)
4º Árbitro: Luiz Fernando do Nascimento Silva (PE)
Gols: Ítalo (04/1T); Gustavo Coutinho (37/2T)
Cartões amarelos: Ítalo (Maguary); Augusto Pucci (Sport)
Cartão vermelho: Ítalo (Maguary)
Público: 1.323
Renda: 56.000