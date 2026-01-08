Veja como os clubes chegam para o Campeonato Pernambucano de 2026

Taça do Campeonato Pernambucano (Rafael Vieira/ FPF)

O Campeonato Pernambucano de 2026 começa na próxima sexta-feira (09) e os clubes do interior chegam com vontade para surpreender e brigar por bons resultados no estadual. Entre apostas em continuidade de trabalho e reforços pontuais, Maguary, Jaguar, Decisão e Vitória buscam se firmar na elite de Pernambuco.

MAGUARY

O Maguary vem para o Pernambucano de 2026 em busca de mais um bom desempenho no estadual. No último ano, também sobre o comando de Sued Lima, técnico que segue à frente do clube desde 2024, o Azulão de Bonito alcançou a 2ª posição na primeira fase do Pernambucano e garantiu uma uma vaga direta nas semifinais do ano passado, além de assegurar suas participação na Série D do Brasileiro de 2026.

O clube de Bonito será um dos únicos times do interior que irá utilizar seu estádio para mandar as partidas no campeonato. Os confrontos do Maguary serão realizados no Estádio Arthur Tavares de Melo, o "Artuzão".

Como destaques para a temporada, o Azulão de Bonito tem os volantes Ítalo, ex-Sport e o experiente Memo, de 37 anos. Além deles, também existem as estrelas do ataque, Henrique Alves, Mayco Félix e Erick Cunha.

A equipe do Maguary estreia no Pernambucano de 2026 na próxima sexta-feira (09), onde enfrenta o Náutico, às 20h30, no Estádio dos Aflitos.

Elenco

Goleiros: Juliano, Keu e Bruno Lopes;

Juliano, Keu e Bruno Lopes; Zagueiros: Maurício, Guedes, Vinicius Barcellos e Nathan Silva;

Maurício, Guedes, Vinicius Barcellos e Nathan Silva; Laterais: Gabriel Fontes, Davyson, Matheus Zanella, Lucas Kawan e Devyson Medeiros;

Gabriel Fontes, Davyson, Matheus Zanella, Lucas Kawan e Devyson Medeiros; Volantes: Ítalo, Richardson, Bruno Vinícius, Memo, Iago e Jallyson;

Ítalo, Richardson, Bruno Vinícius, Memo, Iago e Jallyson; Meias: Júlio César;

Júlio César; Atacantes: Marquinhos, Francisco, Matías Verdún, Henrique Alves, Gabriel Furtado e Mayco Félix, Kannu, Vitinho e Erick Cunha;

VITÓRIA-PE

Em 2026, o Vitória-PE retorna a elite do Pernambucano, após conquistar a Série A2 em 2025. O projeto da equipe surpreender na competição conta com uma parceria junto ao Central de Caruaru, que emprestou jogadores para reforçar o elenco do tricolor.

O Vitória das Tabocas terá Eudes Pedro em seu comando técnico, o profissional é ex-auxiliar do Sport, Santos, Atlético-MG e CRB, e agora assume o desafio de comandar o grande campeão da Série A2 do Pernambucano de 2025 em seu retorno a primeira divisão do estadual, após cinco anos. Entre os destaques do time estão o volante Diego Aragão e o atacante Pedro Maycon, artilheiro do último estadual.

A equipe tricolor será uma das quatro equipes que utilizará a Arena Pernambuco como sua casa, durante a realização do campeonato estadual de 2026. O Vitória-PE estreia no estadual na próxima sexta-feira (09), contra o Retrô, às 18h30.

Atletas emprestados pelo Central de Caruaru:

Enzo Mateus (goleiro)

Guilherme Lucena (lateral-direito)

Hítalo Rogério (zagueiro)

Alan Pires (lateral-esquerdo)

Ewerton Ageu (volante)

Diego Aragão (volante)

Natan (volante)

Tomás (meia)

Igor Villela (meia)

Pepeto (atacante)

Bruninho (atacante)

Luiz Paulo (atacante)

Elenco

Goleiros: Winicius, Diego, Matheus e Felipe;

Winicius, Diego, Matheus e Felipe; Laterais: Miro (lateral direito), Guilherme Lucena (lateral direito), Alan Pires (lateral esquerdo) e Elivelton (lateral esquerdo);

Miro (lateral direito), Guilherme Lucena (lateral direito), Alan Pires (lateral esquerdo) e Elivelton (lateral esquerdo); Zagueiros: Hitalo, Léo Gaúcho, Cláudio Caça-Rato e Douglas Nunes;

Hitalo, Léo Gaúcho, Cláudio Caça-Rato e Douglas Nunes; Volantes: Natan, Diego Aragão, Ewerton Ageu, Paulo Ricardo, Lucas Gabriel e Dudu;

Natan, Diego Aragão, Ewerton Ageu, Paulo Ricardo, Lucas Gabriel e Dudu; Meias: Tomás Dias, Igor Vilela, Juninho Carpina, Lucas Leandro e Gabriel Pires;

Tomás Dias, Igor Vilela, Juninho Carpina, Lucas Leandro e Gabriel Pires; Atacantes: Pepeto, Lucas Olímpio, Pedro Maycon, Bruninho e Luiz Paulo;

JAGUAR

O Jaguar chega ao Campeonato Pernambucano de 2026 com foco em consolidar sua permanência na elite estadual. Após se manter na primeira divisão em 2025, o clube de Jaboatão dos Guararapes iniciou cedo sua preparação física e técnica, com atividades voltadas para entrosamento e condicionamento físico.

A diretoria reforçou o elenco com nomes experientes e juventude, como o atacante Vitinho Juba, irmão do lateral-esquerdo Luciano Juba, e o meia Lelê, que já atuou por clubes tradicionais do futebol pernambucano.

O time de Jaboatão terá Toninho Pesso no comando técnico da equipe. O técnico de 40 anos possui passagens no Democrata-SL, Luverdense, Mixto, Inter de Lages e Grêmio Maringá.

Além disso, o Jaguar será um dos quatro times que mandará suas partidas na Arena Pernambuco. A primeira partida do Arsenal do Litoral acontece no próximo sábado (10), onde enfrenta o Sport pela primeira rodada do Pernambucano.

ELENCO

Goleiros: Igor Leonardo, Juca e Julio Lourenço;

Igor Leonardo, Juca e Julio Lourenço; Laterais: Medina (lateral direito), Fabrício (lateral direito), Jerffeson Recife (lateral esquerdo) e Guilherme (lateral esquerdo);

Medina (lateral direito), Fabrício (lateral direito), Jerffeson Recife (lateral esquerdo) e Guilherme (lateral esquerdo); Zagueiros: Rafael Cruz, Jackson, Nilson Júnior, Lucas Mendes e Paulo Miranda;

Rafael Cruz, Jackson, Nilson Júnior, Lucas Mendes e Paulo Miranda; Volantes: Anderson São João, Gil Mineiro, Ruan Pablo, Hitalo e David;

Anderson São João, Gil Mineiro, Ruan Pablo, Hitalo e David; Meias: Leilson, Jailton, Lelê e Ricardinho;

Leilson, Jailton, Lelê e Ricardinho; Atacantes: Juninho, Edson Silva, Arthur Santos, Erik Roberto, Vitinho, Wallace, Gladiador, Hiago e Dinamite;

DECISÃO

O Decisão chega ao Campeonato Pernambucano de 2026 em busca de surpreender sob o comando de Kinho Forgiarini, técnico com experiência em diversos clube, como: Monte Azul, Camboriú, Club Celaya (México), Brusque, Caxias, Santos Ângelo e Riograndense.

De acordo com as redes sociais do clube, as partidas como mandante na competição acontecerão em sua casa, no Estádio José Dionísio do Carmo, o Sesc Goiana. A estreia do Decisão no Pernambucano de 2026 será no próximo domingo (11), contra o Santa Cruz, na Arena Pernambuco

ELENCO