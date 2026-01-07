Com o elenco reforçado, o Retrô está pronto para abrir a temporada do futebol Pernambucano
A Fênix de Camaragibe enfrenta o Vitória das Tabocas na Arena Pernambuco, pelo jogo de abertura do estadual
Publicado: 07/01/2026 às 21:22
Elenco do Retrô (Rafael Vieira/DP Foto)
A equipe do Retrô estreia no Campeonato Pernambucano de 2026 na próxima sexta-feira (09), abrindo o calendário do futebol estadual. A Fênix de Camaragibe tem o elenco praticamente completo, mesclando joias da base e jogadores experientes para realizar outra boa campanha no estadual.
O Retrô estreia no Pernambucano de 2026 na próxima sexta-feira (09), onde enfrenta o Vitória-PE, às 18h30, na Arena Pernambuco. A partida abrirá as portas do estadual desta temporada, com término previsto para o dia 8 de março.
Para a temporada, os principais nomes que podem fazer a diferença na equipe do Retrô são: os meias Fernadinho e Radsley e o centroavante Vagner Love.
TÉCNICO
Jamesson Andrade, de 40 anos, será o treinador do Retrô. Auxiliar técnico do clube em 2025, ele foi efetivado no cargo e tem toda confiança da diretoria azulina para levar novamente a Fênix de Camaragibe longe no campeonato, porém dessa vez levando a taça para casa. Nos últimos quatro anos, o Retrô alcançou a final do estadual em três ocasiões, porém foi derrotado em todas elas.
O técnico que teve passagens pelo Dom Bosco, Torres Brasil, Ipojuca, Vera Cruz e Portuguesa-PR, terá pela frente em 2026, o Pernambucano, Série D do Brasileiro, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.
Confira o elenco do Retrô para o Pernambucano de 2026
Goleiros
- Paulo Ricardo
- Darley
- David Lucas
- Andrey Campelo
Laterais
- Iury Pinheiro
- David Júnior
- Luiz Henrique
- Lucas Sampaio
Zagueiros
- Guilherme Paixão
- Wesley Júnior
- João Rafael
- Denilson
- Rayan Ribeiro
Volantes
- Kadi
- Danilo
- Bruno Henrique
- Murilo
Meias
- Kevin Domingues
- Gustavo Oliveira
- Esquerdinha Lima
- Jhonnatam Gogó
- Luiz Henrique Beserra
- Fernandinho
- Radsley
- Diego
Pontas
- Douglas Santos
- Júnior Fialho
- Fabrício
- Ericson
- Cauã
- Abner
Centroavantes
- Bruno Marques
- Vagner Love
- Willian Lira
Temporada passada (2025)
A Fênix de Camaragibe já se firmou como a 4ª força do futebol pernambucano, devido aos desempenhos nos últimos anos. Em 2025, a equipeviveu uma temporada confusa, mesmo alcançando a primeira disputa da Série C na história do clube, o final não foi como, o Retrô na 19ª colocação, e voltou a Série D para o ano de 2026. Já no Pernambucano, o time azulino chegou a sua 3ª final nos últimos quatro anos, porém novamente terminou como vice-campeã.
Além de tudo, o Retrô alcançou colocações pouco esperadas pelos torcedores da equipe. Na Copa do Brasil de 2025, otime foi eliminado apenas nas oitavas de final, feito que deixou o a equipe Pernambucana entre os 16 melhores times da competição.