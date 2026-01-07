diariodepernambuco.com.br
Interior
RETRÔ

Com o elenco reforçado, o Retrô está pronto para abrir a temporada do futebol Pernambucano

A Fênix de Camaragibe enfrenta o Vitória das Tabocas na Arena Pernambuco, pelo jogo de abertura do estadual

Lucas Valle

Publicado: 07/01/2026 às 21:22

Elenco do Retrô/Rafael Vieira/DP Foto

Elenco do Retrô (Rafael Vieira/DP Foto)

A equipe do Retrô estreia no Campeonato Pernambucano de 2026 na próxima sexta-feira (09), abrindo o calendário do futebol estadual. A Fênix de Camaragibe tem o elenco praticamente completo, mesclando joias da base e jogadores experientes para realizar outra boa campanha no estadual.  

Para chegar preparado para a nova temporada, a Fênix de Camagaribe já realizou 15 contratações, além de subir joias da base azulina e contar o retorno de um dos craques do time, o meia Radsley, que estava emprestado ao Atlético-GO.

O Retrô estreia no Pernambucano de 2026 na próxima sexta-feira (09), onde enfrenta o Vitória-PE, às 18h30, na Arena Pernambuco. A partida abrirá as portas do estadual desta temporada, com término previsto para o dia 8 de março. 

Para a temporada, os principais nomes que podem fazer a diferença na equipe do Retrô são: os meias Fernadinho e Radsley e o centroavante Vagner Love.

 

TÉCNICO

Jamesson Andrade, de 40 anos, será o treinador do Retrô. Auxiliar técnico do clube em 2025, ele foi efetivado no cargo e tem toda confiança da diretoria azulina para levar novamente a Fênix de Camaragibe longe no campeonato, porém dessa vez levando a taça para casa. Nos últimos quatro anos, o Retrô alcançou a final do estadual em três ocasiões, porém foi derrotado em todas elas.

O técnico que teve passagens pelo Dom Bosco, Torres Brasil, Ipojuca, Vera Cruz e Portuguesa-PR, terá pela frente em 2026, o Pernambucano, Série D do Brasileiro, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Confira o elenco do Retrô para o Pernambucano de 2026

Goleiros

  • Paulo Ricardo
  • Darley
  • David Lucas
  • Andrey Campelo

Laterais

  • Iury Pinheiro
  • David Júnior
  • Luiz Henrique
  • Lucas Sampaio

Zagueiros

  • Guilherme Paixão
  • Wesley Júnior
  • João Rafael
  • Denilson
  • Rayan Ribeiro

Volantes

  • Kadi
  • Danilo
  • Bruno Henrique
  • Murilo

Meias

  • Kevin Domingues
  • Gustavo Oliveira
  • Esquerdinha Lima
  • Jhonnatam Gogó
  • Luiz Henrique Beserra
  • Fernandinho
  • Radsley
  • Diego

Pontas

  • Douglas Santos
  • Júnior Fialho
  • Fabrício
  • Ericson
  • Cauã
  • Abner

Centroavantes

  • Bruno Marques
  • Vagner Love
  • Willian Lira

 

Temporada passada (2025)

A Fênix de Camaragibe já se firmou como a 4ª força do futebol pernambucano, devido aos desempenhos nos últimos anos. Em 2025, a equipeviveu uma temporada confusa, mesmo alcançando a primeira disputa da Série C na história do clube, o final não foi como, o Retrô na 19ª colocação, e voltou a Série D para o ano de 2026. Já no Pernambucano, o time azulino chegou a sua 3ª final nos últimos quatro anos, porém novamente terminou como vice-campeã.

Além de tudo, o Retrô alcançou colocações pouco esperadas pelos torcedores da equipe. Na Copa do Brasil de 2025, otime foi eliminado apenas nas oitavas de final, feito que deixou o a equipe Pernambucana entre os 16 melhores times da competição.

