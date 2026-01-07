Com o elenco reforçado, o Retrô está pronto para abrir a temporada do futebol Pernambucano

A Fênix de Camaragibe enfrenta o Vitória das Tabocas na Arena Pernambuco, pelo jogo de abertura do estadual

Elenco do Retrô (Rafael Vieira/DP Foto)

A equipe do Retrô estreia no Campeonato Pernambucano de 2026 na próxima sexta-feira (09), abrindo o calendário do futebol estadual. A Fênix de Camaragibe tem o elenco praticamente completo, mesclando joias da base e jogadores experientes para realizar outra boa campanha no estadual.

Para chegar preparado para a nova temporada, a Fênix de Camagaribe já realizou 15 contratações, além de subir joias da base azulina e contar o retorno de um dos craques do time, o meia Radsley, que estava emprestado ao Atlético-GO.

O Retrô estreia no Pernambucano de 2026 na próxima sexta-feira (09), onde enfrenta o Vitória-PE, às 18h30, na Arena Pernambuco. A partida abrirá as portas do estadual desta temporada, com término previsto para o dia 8 de março.

Para a temporada, os principais nomes que podem fazer a diferença na equipe do Retrô são: os meias Fernadinho e Radsley e o centroavante Vagner Love.

TÉCNICO

Jamesson Andrade, de 40 anos, será o treinador do Retrô. Auxiliar técnico do clube em 2025, ele foi efetivado no cargo e tem toda confiança da diretoria azulina para levar novamente a Fênix de Camaragibe longe no campeonato, porém dessa vez levando a taça para casa. Nos últimos quatro anos, o Retrô alcançou a final do estadual em três ocasiões, porém foi derrotado em todas elas.

O técnico que teve passagens pelo Dom Bosco, Torres Brasil, Ipojuca, Vera Cruz e Portuguesa-PR, terá pela frente em 2026, o Pernambucano, Série D do Brasileiro, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Confira o elenco do Retrô para o Pernambucano de 2026

Goleiros

Paulo Ricardo

Darley

David Lucas

Andrey Campelo

Laterais

Iury Pinheiro

David Júnior

Luiz Henrique

Lucas Sampaio

Zagueiros

Guilherme Paixão

Wesley Júnior

João Rafael

Denilson

Rayan Ribeiro

Volantes

Kadi

Danilo

Bruno Henrique

Murilo

Meias

Kevin Domingues

Gustavo Oliveira

Esquerdinha Lima

Jhonnatam Gogó

Luiz Henrique Beserra

Fernandinho

Radsley

Diego

Pontas

Douglas Santos

Júnior Fialho

Fabrício

Ericson

Cauã

Abner

Centroavantes

Bruno Marques

Vagner Love

Willian Lira

Temporada passada (2025)

A Fênix de Camaragibe já se firmou como a 4ª força do futebol pernambucano, devido aos desempenhos nos últimos anos. Em 2025, a equipeviveu uma temporada confusa, mesmo alcançando a primeira disputa da Série C na história do clube, o final não foi como, o Retrô na 19ª colocação, e voltou a Série D para o ano de 2026. Já no Pernambucano, o time azulino chegou a sua 3ª final nos últimos quatro anos, porém novamente terminou como vice-campeã.

Além de tudo, o Retrô alcançou colocações pouco esperadas pelos torcedores da equipe. Na Copa do Brasil de 2025, otime foi eliminado apenas nas oitavas de final, feito que deixou o a equipe Pernambucana entre os 16 melhores times da competição.