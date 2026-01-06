Maguary aposta em continuidade e força em casa para o Pernambucano de 2026
Azulão de Bonito ajusta últimas contratações e mandará as partidas em sua casa, no Estádio Arthur Tavares de Melo
Publicado: 06/01/2026 às 12:52
Maguary se prepara para início da temporada de 2026 (Divulgação/Maguary)
O Maguary está pronto para iniciar a temporada de 2026, o primeiro desafio será no Campeonato Pernambucano. Com o elenco praticamente fechado, o clube de Bonito aposta na continuidade do trabalho do seu treinador para encarar mais uma edição do estadual, que se inicia nesta sexta-feira (09).
Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, o Maguary afirmou que o elenco está praticamente fechado, porém ainda trabalham para finalizar o grupo com a chegada de dois laterais. Um deles já foi confirmado. Nesta terça-feira (06), o Azulão de Bonito contratou o lateral Devyson Medeiros, que estava no Potyguar-RN e soma passagens pelas base do Sport, CRB e Vasco. Além disso, o segundo reforço da posição será anunciado nesta quarta-feira (07), dois dias antes da estreia no Pernambucano.
ELENCO DO MAGUARY PARA 2026
- Goleiros: Juliano, Keu e Bruno Lopes;
- Zagueiros: Maurício, Guedes, Vinicius Barcellos e Nathan Silva;
- Laterais: Gabriel Fontes, Davyson, Matheus Zanella, Lucas Kawan e Devyson Medeiros;
- Volantes: Ítalo, Richardson, Bruno Vinícius, Memo, Iago e Jallyson;
- Meias: Júlio César;
- Atacantes: Marquinhos, Francisco, Matías Verdún, Henrique Alves, Gabriel Furtado e Mayco Félix, Kannu, Vitinho e Erick Cunha;
Diferente de parte dos clubes que disputarão o estadual e mandarão seus jogos na Arena de Pernambuco, o Maguary confirmou que atuará em seu próprio estádio, trazendo a força de sua torcida para os confrontos do Pernambucano. As partidas como mandante acontecerão no Estádio Arthur Tavares de Melo, o "Artuzão", que fica em Bonito.
O Maguary estreia no Pernambucano ainda nesta semana, onde enfrenta o Náutico na próxima sexta-feira (09), nos Aflitos, às 20h30. Em seguida, o Azulão de Bonito volta para casa e recebe o Santa Cruz na quarta-feira (14), com o apoio dos torcedores Maguarinos.