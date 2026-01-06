diariodepernambuco.com.br
MAGUARY

Maguary aposta em continuidade e força em casa para o Pernambucano de 2026

Azulão de Bonito ajusta últimas contratações e mandará as partidas em sua casa, no Estádio Arthur Tavares de Melo

Lucas Valle

Publicado: 06/01/2026 às 12:52

Maguary se prepara para início da temporada de 2026/Divulgação/Maguary

Maguary se prepara para início da temporada de 2026 (Divulgação/Maguary)

O Maguary está pronto para iniciar a temporada de 2026, o primeiro desafio será no Campeonato Pernambucano. Com o elenco praticamente fechado, o clube de Bonito aposta na continuidade do trabalho do seu treinador para encarar mais uma edição do estadual, que se inicia nesta sexta-feira (09).

A equipe será comandada novamente por Sued Lima, técnico que segue à frente do clube desde 2024. No último ano, Sued conseguiu alcançar a 2ª colocação na primeira fase do estadual garantindo uma vaga direta nas semifinais do Pernambucano de 2025 e a participação na Série D do Brasileiro de 2026.

Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, o Maguary afirmou que o elenco está praticamente fechado, porém ainda trabalham para finalizar o grupo com a chegada de dois laterais. Um deles já foi confirmado. Nesta terça-feira (06), o Azulão de Bonito contratou o lateral Devyson Medeiros, que estava no Potyguar-RN e soma passagens pelas base do Sport, CRB e Vasco. Além disso, o segundo reforço da posição será anunciado nesta quarta-feira (07), dois dias antes da estreia no Pernambucano.

ELENCO DO MAGUARY PARA 2026

  • Goleiros: Juliano, Keu e Bruno Lopes;
  • Zagueiros: Maurício, Guedes, Vinicius Barcellos e Nathan Silva;
  • Laterais: Gabriel Fontes, Davyson, Matheus Zanella, Lucas Kawan e Devyson Medeiros;
  • Volantes: Ítalo, Richardson, Bruno Vinícius, Memo, Iago e Jallyson;
  • Meias: Júlio César;
  • Atacantes: Marquinhos, Francisco, Matías Verdún, Henrique Alves, Gabriel Furtado e Mayco Félix, Kannu, Vitinho e Erick Cunha;

Diferente de parte dos clubes que disputarão o estadual e mandarão seus jogos na Arena de Pernambuco, o Maguary confirmou que atuará em seu próprio estádio, trazendo a força de sua torcida para os confrontos do Pernambucano. As partidas como mandante acontecerão no Estádio Arthur Tavares de Melo, o "Artuzão", que fica em Bonito. 

O Maguary estreia no Pernambucano ainda nesta semana, onde enfrenta o Náutico na próxima sexta-feira (09), nos Aflitos, às 20h30. Em seguida, o Azulão de Bonito volta para casa e recebe o Santa Cruz na quarta-feira (14), com o apoio dos torcedores Maguarinos.

