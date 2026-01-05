Decisão aguarda definição da FPF para confirmar estádio para o Pernambucano de 2026
O clube estreia no Pernambucano, no próximo domingo (11), contra o Santa Cruz
Publicado: 05/01/2026 às 13:30
Jogadores do Decisão (Rafael Vieira)
Com o Campeonato Pernambucano cada vez mais próximo, o Decisão ainda não tem definido o estádio onde mandará suas partidas na competição. A indefinição passa pela necessidade de vistorias técnicas e pela liberação da Federação Pernambucana de Futebol (FPF).
De acordo com o presidente, a federação precisa realizar vistorias no local para verificar se o estádio está apto para receber partidas do Campeonato Pernambucano. Além disso, a liberação dos laudos técnicos é etapa obrigatória para que o estádio esteja oficialmente liberado.
Enquanto aguarda uma posição da FPF, o Decisão segue no planejamento para a temporada de 2026, o clube estreia no Pernambucano contra o Santa Cruz, fora de casa, no próximo domingo (11), às 17h.