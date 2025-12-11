Elenco fechado: Confira o plantel completo do Retrô para 2026

A Fênix de Camaragibe se prepara para a temporada de 2026, com o primeiro compromisso sendo o Campeonato Pernambucano

Retrô se prepara para a temporada de 2026 (Matheus Lucindo/ Retrô)

O Retrô segue planejando a temporada de 2026, após um ano de muita altos e baixos. Com 33 jogadores no elenco, a Fênix de Camaragibe está praticamente com o time fechado e não deve promover novas movimentações no mercado em 2025.

O clube aposta na base, na qualidade do time utilizado em 2025 e em novas contratações para superar o rebaixamento para à Série D do Brasileiro e chegar longe no Pernambucano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, em 2026.

Até o momento foram 14 contratações neste final de ano, além do retorno de um dos craques do time, o meia Radsley, no último dia 3 de dezembro, que estava emprestado ao Atlético-GO, desde agosto.

Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, o diretor de futebol do clube, Gustavo Jordão, foi questionado sobre a possibilidade de novas contratações e foi direto ao responder sobre o cenário atual do mercado do time azulino.

“Por agora não. Mas estamos atentos ao mercado”, afirmou Gustavo, mostrando que não tem negociações em andamento, mas que o clube segue monitorando o mercado.

Com isso, a Fênix de Camaragibe conta atualmente com um elenco recheado de atletas em todas as zonas de campo.

Elenco do Retrô

Goleiros

-Paulo Ricardo



-Darley



-David Lucas

-Andrey Campelo

Laterais



-Iury Pinheiro



-David Júnior



-Luiz Henrique



-Lucas Sampaio

Zagueiros



-Guilherme Paixão



-Wesley Júnior



-João Rafael



-Denilson



-Rayan Ribeiro

Volantes



-Kadi



-Danilo



-Bruno Henrique



-Murilo

Meias

-Kevin Domingues



-Gustavo Oliveira



-Esquerdinha Lima



-Jhonnatam Gogó



-Luiz Henrique Beserra



-Fernandinho

-Radsley

-Diego

Pontas

-Douglas Santos



-Júnior Fialho



-Fabrício



-Ericson



-Cauã



-Abner

Centroavantes



-Bruno Marques



-Vagner Love