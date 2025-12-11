Elenco fechado: Confira o plantel completo do Retrô para 2026
A Fênix de Camaragibe se prepara para a temporada de 2026, com o primeiro compromisso sendo o Campeonato Pernambucano
Publicado: 11/12/2025 às 11:40
Retrô se prepara para a temporada de 2026 (Matheus Lucindo/ Retrô)
O Retrô segue planejando a temporada de 2026, após um ano de muita altos e baixos. Com 33 jogadores no elenco, a Fênix de Camaragibe está praticamente com o time fechado e não deve promover novas movimentações no mercado em 2025.
Até o momento foram 14 contratações neste final de ano, além do retorno de um dos craques do time, o meia Radsley, no último dia 3 de dezembro, que estava emprestado ao Atlético-GO, desde agosto.
Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, o diretor de futebol do clube, Gustavo Jordão, foi questionado sobre a possibilidade de novas contratações e foi direto ao responder sobre o cenário atual do mercado do time azulino.
“Por agora não. Mas estamos atentos ao mercado”, afirmou Gustavo, mostrando que não tem negociações em andamento, mas que o clube segue monitorando o mercado.
Com isso, a Fênix de Camaragibe conta atualmente com um elenco recheado de atletas em todas as zonas de campo.
Elenco do Retrô
Goleiros
-Paulo Ricardo
-Darley
-David Lucas
-Andrey Campelo
Laterais
-Iury Pinheiro
-David Júnior
-Luiz Henrique
-Lucas Sampaio
Zagueiros
-Guilherme Paixão
-Wesley Júnior
-João Rafael
-Denilson
-Rayan Ribeiro
Volantes
-Kadi
-Danilo
-Bruno Henrique
-Murilo
Meias
-Kevin Domingues
-Gustavo Oliveira
-Esquerdinha Lima
-Jhonnatam Gogó
-Luiz Henrique Beserra
-Fernandinho
-Radsley
-Diego
Pontas
-Douglas Santos
-Júnior Fialho
-Fabrício
-Ericson
-Cauã
-Abner
Centroavantes
-Bruno Marques
-Vagner Love