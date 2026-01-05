Vitória-PE define Arena de Pernambuco como mando de campo no Pernambucano de 2026

O Vitória das Tabocas estreia no Pernambucano na próxima sexta-feira (09), onde enfrenta o Retrô

Arena Pernambuco (Rafael Vieira/ FPF)

O Vitória-PE já tem definido onde mandará suas partidas no Campeonato Pernambucano de 2026. A diretoria confirmou que o clube utilizará inicialmente a Arena de Pernambuco como mando de campo para o estadual.

Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, o presidente do Vitória-PE, Rômulo de Deus, confirmou que a Arena Pernambuco será o palco dos jogos do Vitória das Tabocas na competição estadual.

"Vamos mandar inicialmente na Arena de Pernambuco", afirmou Rômulo.

Além da Arena, o presidente também comentou sobre a possibilidade do Vitória mandar uma partida no Estádio Lacerdão, em Caruaru, casa do Central, clube com o qual o Vitória tem uma parceria ativa para o Pernambucano. No entanto, a utilização do estádio ainda não está definida.

Anteriormente, Sivaldo Oliveira, presidente do Central, comentou que na parceria, os clubes tinham a ideia de realizar uma partida em Caruaru, e devido ao tempo de readequação do gramado e estruturas do Lacerdão, o confronto em questão seria contra o Náutico, que acontece apenas na última rodada, no dia 1° de fevereiro

"Por enquanto ainda não. A gente aguarda essa possibilidade, mas não está descartada", explicou Rômulo de Deus sobre mandar uma partida no Lacerdão.

ESTREIA

Apesar de mandar as partidas na Arena de Pernambuco, a estreia do Vitória das Tabocas no Pernambucano acontecerá justamente na Arena, mas em condições diferentes. O time entra em campo nesta sexta-feira (09), às 18h30, contra o Retrô, atuando como visitante no duelo de abertura do estadual de 2026.