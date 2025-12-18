Parceria entre Central e Vitória-PE prevê elenco compartilhado e responsabilidade financeira toda do Tricolor das Tabocas

Rômulo de Deus, presidente do Vitória-PE; Paulo Roberto, prefeito de Vitória de Santo Antão; e Sivaldo Oliveira, presidente do Central. (Foto: Divulgação/Central)

Central e Vitória-PE firmaram uma parceria para atuar de forma conjunta no Pernambucano de 2026. Sem conseguir a classificação para o estadual do próximo ano, a Patativa encontrou no acordo com o clube de Vitória de Santo Antão uma alternativa para manter parte do elenco com ritmo de jogo.

O acordo prevê o compartilhamento de jogadores, permitindo que atletas da Patativa disputem o Pernambucano pelo Vitória das Tabocas e retornem a Caruaru para a sequência na Série D do Campeonato Brasileiro.

A união dos elencos já está em andamento e envolve uma quantidade significativa de atletas alvinegros. Segundo o presidente do Central, Sivaldo Oliveira, 12 jogadores foram cedidos ao Vitória-PE exclusivamente para a disputa do Pernambucano

"Foram cedidos para o Vitória-PE, 12 atletas que vão jogar o Pernambucano junto com os deles e voltam no Brasileiro para o Central, no começo de março", afirmou o dirigente.

Jogadores emprestados ao Vitória:

Enzo Mateus - Goleiro

Guilherme Lucena - Lateral-direito



Hitalo Rogério - Zagueiro



Alan Pires - Lateral-esquerdo



Ewerton Ageu - Volante



Diego Aragão - Volante



Natan - Volante



Tomás - Meia



Igor Villela - Meia



Pepeto - Atacante



Bruninho - Atacante



Luiz Paulo - Atacante

Dentro do acordo, toda a responsabilidade financeira da competição ficará sob comando do Vitória-PE. Salários, renda de jogos e cotas de televisão serão assumidos pelo time tricolor. Outra ideia que a união trouxe, é para que ao menos uma partida aconteça no Lacerdão, em Caruaru.

"A responsabilidade financeira, jogo, renda e cotas de TV são todas do Vitória-PE. Só em Caruaru que a gente está preparando o gramado novo e estamos organizando para ter um jogo aqui, provavelmente o jogo contra o Náutico. A gente vai combinar a questão financeira, não tem nada definido ainda não", explicou Sivaldo.

Além de manter seus atletas em ritmo de jogo, o Central também aproveita a oportunidade para reforçar o elenco para o Campeonato Brasileiro. De acordo com o presidente, jogadores que se destacarem durante o Pernambucano poderão ser aproveitados pela Patativa na sequência da temporada.

"Os jogadores que se destacarem no Vitória fora os do Central, vamos tentar levar para jogar o Brasileiro com o Central. Não só o do Vitória-PE, mas os de outras equipes também", completou.

Com o acordo, o Central garante que boa parte dos seus jogadores peguem condicionamento físico para iniciar a temporada em alto nível, enquanto observa o mercado e avalia possíveis reforços, ao mesmo tempo em que o Vitória das Tabocas fortalece o grupo para a disputa do Pernambucano de 2026.