Retrô x Bahia: Veja onde assistir, horário e escalações para o duelo pelas oitavas da Copa do Brasil

COPA DO BRASIL

Retrô e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (6) (Rafael Vieira / DP Foto)

Após ser derrotado pela vantagem mínima em Salvador, o Retrô recebe o Bahia nesta quarta-feira (6), às 19h30, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece na Arena de Pernambuco e terá transmissão do Amazon Prime Video (streaming).

A Fênix de Camaragibe chega para o confronto com esperança na classificação após a derrota apertada por 3 a 2, na Arena Fonte Nova, pela partida de ida. A equipe pernambucana chegou a estar perdendo por dois gols de diferença em dois diferentes momentos do jogo. Ainda no primeiro tempo, Diego Guerra diminuiu uma vantagem de 2 a 0 dos baianos e na segunda etapa, foi a vez de Mascote colocar a equipe azulina de novo no confronto.

O Retrô precisa de uma vitória simples para forçar a decisão para os pênaltis e uma vitória por dois gols para garantir os pernambucanos nas quartas de final da Copa do Brasil. O Bahia, por sua vez, joga pelo empate para confirmar a vaga.

Quem avançar no duelo eliminatório garante um valor de R$ 4,7 milhões em premiação. Até aqui no torneio, o Retrô já acumulou um valor superior a R$ 7 milhões em premiações por classificações anteriores. A equipe pernambucana já conquistou classificações contra Jequié (primeira fase), Atlético-GO (segunda fase) e Fortaleza (terceira fase). O Bahia passou apenas pelo Paysandu na terceira fase do torneio.

Retrô

A Fênix vai para a disputa da Copa do Brasil em meio a um cenário conturbado na Série C do Campeonato Brasileiro. Antes em uma sequência de três jogos invicto pela Terceira Divisão, o Retrô foi facilmente batido pelo Náutico por 3 a 0 na última rodada da competição.

A equipe vive situação dramática pela permanência na Terceirona e atualmente ocupa à vice-lanterna, com apenas 13 pontos somados após 15 rodadas disputadas.

Para o jogo, o técnico Itamar Schülle ganhará o retorno do atacante Diego Guerra, autor de um dos gols no jogo de ida. O jogador foi desfalque contra o Náutico devido ao protocolo de concussão. No mais, a equipe azulina não deve ter maiores mudanças na base das escalações contra o Timbu e contra o Bahia na última semana.

Bahia

O Tricolor de Aço chega em um momento diferente do rival desta quarta. Já em solo pernambucano, o Bahia ficou no empate por 0 a 0 contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. O resultado da Ilha do Retiro interrompeu uma sequência de duas vitórias seguidas da equipe, incluindo o próprio jogo de ida contra o Retrô.

Priorizando a Série A do Brasileiro, onde é 4º colocado, o Bahia deverá novamente preservar alguns titulares para o confronto pela Copa do Brasil. O atacante Erick Pulga, o zagueiro Kanu e o volante Erick são desfalques confirmados por lesão. O volante Acevedo também está fora de combate, devido à suspensão.

Ficha do jogo

Retrô: Volpi, Eduardo Porto, Robson Reis, Rayan Ribeiro e João Lucas; Fabinho, Iba Ly e Richard Franco; Diego Guerra (Felipe Ferreira), Tales e Vagner Love. Técnico: Itamar Schülle.

Bahia: Ronaldo; Gilberto [Santi Arias], Gabriel Xavier, David Duarte e Iago Borduchi [Luciano Juba]; Caio Alexandre, Rodrigo Nestor [Jean Lucas] e Michel Araujo; Kayky [Ademir], Cauly e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Local: Arena de Pernambuco

Árbitro: Matheus Delgado Candancan (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Luis Marques (ambos de SP)

Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)